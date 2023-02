PSV spreekt diepe schaamte uit en wil alle schade op onverlaat verhalen

Vrijdag, 24 februari 2023 om 13:00 • Guy Habets • Laatste update: 13:54

PSV heeft in een statement gereageerd op het incident dat donderdagavond plaatsvond tijdens de slotfase van het treffen met Sevilla (2-0). Een persoon betrad het veld en belaagde de keeper van de Spanjaarden, waarna de twee in een grondgevecht verzeild raakten. Uiteindelijk is de onverlaat door stewards overgedragen aan de politie.

Tijdens de slotfase van de Europa League-wedstrijd in het Philips Stadion betrad een man, die al een stadionverbod had, het veld om de doelman van Sevilla aan te vallen. Dat zorgt voor afschuw bij PSV, laat algemeen directeur Marcel Brands weten. "Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor. Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht."

De Eindhovense club schrijft daarnaast ook dat het de actie ten zeerste veroordeelt en dat alle supportersgroeperingen zich ook unaniem van de raddraaier hebben gedistantieerd. De Brabanders wachten de onderzoek van het politie naar de dader af en zijn van plan om eventuele financiële schade op hem te verhalen. Buiten het 'schandalige incident', zoals PSV het noemt, heerste er tevredenheid over de manier waarop de spelers donderdagavond werden ondersteund in het Philips Stadion.

Het incident heeft mogelijk vergaande gevolgen voor PSV. Een forse straf van de UEFA hangt de club boven het hoofd. Die zou dan van toepassing zijn op het volgende Europese seizoen van PSV, aangezien de club donderdag werd uitgeschakeld in de Europa League. Een 2-0 zege door goals van Luuk de Jong en Fábio Silva was uiteindelijk net niet genoeg om de 3-0 nederlaag uit Spanje te herstellen.