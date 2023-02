Frank Wormuth zet frontale aanval in op Groningen en eist enorm bedrag

Vrijdag, 24 februari 2023 om 11:43 • Guy Habets

Frank Wormuth, de Duitse trainer die in november ontslagen werd als trainer van FC Groningen, eist een miljoen euro van de club. Dat is duidelijk geworden tijdens de arbitragezitting op donderdag, waar Voetbal International een reconstructie van maakte. Wormuth vindt dat hij imagoschade heeft geleden door de handelswijze van Groningen en vindt dat hij ook recht heeft op een deel van de bedragen die hij tijdens zijn dienstverband uit bonussen had kunnen verdienen.

Groningen besloot in november om zich na een reeks slechte resultaten te ontdoen van Wormuth. In het contract van de Duitse trainer was een bepaling opgenomen dat de club als ontslagvergoeding dan een jaarsalaris zou moeten uitbetalen, een bedrag van 280.000 euro. Nadat Groningen dat overmaakte, boekte Wormuth het bedrag echter terug. De coach meent recht te hebben op meer en heeft zijn eis vastgesteld op een miljoen euro. De volledige restwaarde van het contract en een billijkheidsvergoeding zouden onderdeel uitmaken van dat miljoen.

De Duitser stelt immers dat hij imagoschade heeft geleden door de manier waarop Groningen hem de deur wees. Daarnaast vindt Wormuth dat een billijkheidsvergoeding een signaal naar andere clubs zou zijn dat je een trainer niet zomaar de laan uit kan sturen en tenslotte loopt de coach ook diverse bonussen mis. Een voorbeeld van zo'n bonus is dat Wormuth geld had kunnen krijgen voor het bereiken van de knock-outfase van de Champions League. Groningen blijft zich ondertussen beroepen op het feit dat er afspraken waren gemaakt over een ontslagvergoeding.

Het kamp rond Wormuth stelt dat die ontslagvergoeding er in de onderhandelingen doorheen werd gedrukt en bestrijdt de rechtsgeldigheid daarvan. Ook zeggen de advocaat en de zaakwaarnemer van de trainer dat het feit dat Groningen na het ontslag van Wormuth ook geen punten pakte wel bewijst dat de Duitser zijn werk goed deed. De schuld wordt door hen neergelegd bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus en de selectie die hij samenstelde.

Aan het einde van de zitting werd ook de hoofdpersoon zelf nog aan het woord gelaten door de arbitragecommissie, die over vier weken uitspraak doet. Wormuth had de hele zaak hoofdschuddend aangehoord. "Het is een probleem tussen Fledderus en mij, dat was het de hele tijd. Tussen hem en mij was veel ruimte, maar tussen hem en Gudde was geen ruimte. Niemand stond achter mij, ze hebben nooit geluisterd naar wat ik zei. Het is ongelofelijk wat ik beleefd heb in Groningen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ineens was ik weg. Daarna heb ik het afgegeven aan mijn zaakwaarnemers en advocaten."