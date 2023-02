Feyenoord moet het opnieuw lang stellen zonder pechvogel Timber

Vrijdag, 24 februari 2023 om 11:27 • Guy Habets

Quinten Timber is opnieuw geblesseerd geraakt. Dat meldt Feyenoord vrijdag via de officiële kanalen. De middenvelder, die in januari ook al toe moest kijken met een kwetsuur aan een middenvoetsbeentje, raakte op een training ongelukkig geblesseerd aan de knie en de verwachting is dat hij 'geruime tijd' niet in actie kan komen voor de Rotterdammers.

In januari moest Feyenoord het ook al stellen zonder Timber, die toen succesvol werd vervangen door Mats Wieffer. Begin februari maakte de broer van Ajacied Jurriën Timber zijn rentree voor de Stadionclub, maar het onheil heeft dus opnieuw toegeslagen. Feyenoord schrijft dat Timber de knieblessure 'op ongelukkige wijze opliep' tijdens de training in de aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van aankomende zondag en dat het de middenvelder waarschijnlijk weer een tijdje zal moeten missen.

De 21-jarige Timber, die in de zomer door Feyenoord voor ruim zeven miljoen euro over werd genomen van FC Utrecht, kwam dit seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie voor de Rotterdammers. Daarin maakte hij drie goals en kwam hij tot twee assists, maar die aantallen zullen voorlopig blijven staan. Het is niet exact duidelijk hoe lang Timber uit de roulatie zal zijn, maar de hoop zal zijn dat hij op 19 maart wellicht weer beschikbaar is. Dan gaat de formatie van trainer Arne Slot op bezoek bij Ajax.

Tijdens de eerdere afwezigheid van Timber greep Wieffer zijn kans bij Feyenoord en de kans is dan ook groot dat de Tukker de komende wedstrijden ook weer in de basis zal staan. Vanwege de afwezigheid van Sebastian Szymanski, die de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA ook hoopt te halen, zal er veel op de schouders van Wieffer en Orkun Kökçü komen te liggen. Zij moeten de controle gaan behouden op het middenveld van Feyenoord. Slot kan verder ook nog beschikken over Mo Taabouni en Ezequiel Bullaude.