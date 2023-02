Besluit Sybrand Buma komt als donderslag bij heldere hemel voor clubs

Vrijdag, 24 februari 2023 om 12:01 • Laatste update: 12:36

SC Cambuur baalt ervan dat er dit seizoen geen uitsupporters meer welkom zijn in het Cambuur Stadion. Donderdagavond kwam het bericht dat burgemeester Sybrand Buma tot dat besluit was gekomen na aanhoudende ongeregeldheden, onder meer rond de Friese derby. Na afloop van de burenruzie met sc Heerenveen liepen de gemoederen afgelopen zondag hoog op, wat tot rellen leidde bij het gastenvak. Buma is de verstoring van de openbare orde zat en grijpt hard in.

Algemeen directeur Ard de Graaf vindt het spijtig dat Buma tot dit besluit is gekomen. “Laten we voorop stellen dat er afgelopen weekend een hoop dingen fout zijn gegaan en dat we dit ten zeerste veroordelen", aldus De Graaf. "Dat neemt niet weg dat we enorm teleurgesteld zijn in dit besluit omdat nu een grote groep welwillenden de dupe wordt van het wangedrag van een kleine groep. Daarnaast zijn we als club niet betrokken in dit besluit en waren we, zoals we dat in de afgelopen jaren altijd hebben gedaan, graag het gesprek aangegaan om samen tot oplossingen te komen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na afloop van de 1-2 zege voor Heerenveen gingen supportersgroepen van beide clubs op zoek naar de confrontatie. Aanhangers van beide clubs vielen elkaar aan met stenen, stukken hout, afvalcontainers, stukken beton en andere voorwerpen. Uiteindelijk moest de mobiele eenheid optreden om de spelersbus van Heerenveen veilig de stad uit te leiden. Bij enkele supportersbussen sneuvelden ramen en werd flinke schade aangericht. Het is niet bekend hoe groot de schade exact is.

Na de derby in Leeuwarden heeft de politie in totaal acht mensen opgepakt. Volgens de politie was de sfeer na afloop van het duel ‘grimmig’ en zijn er rondom het stadion meerdere vernielingen gepleegd. Ook werd de politie het doelwit van de rellen. Agenten werden bekogeld met stenen, meerdere politievoertuigen werden vernield en een politiepaard raakte gewond door een steen. Door het besluit van Buma zijn in het restant van het seizoen geen supporters welkom van Go Ahead Eagles, Feyenoord, FC Utrecht, FC Emmen en RKC Waalwijk.

Go Ahead zegt 'ontstemd' te zijn door het besluit. "Uiteraard zijn we hier totaal niet blij mee”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “We zijn dan ook uitvoerig in overleg met de KNVB, aangezien wij als club vinden dat het door de gemeente Leeuwarden genomen besluit totaal niet past niet bij de manier waarop we met wedstrijden in het betaalde voetbal zouden moeten omgaan. Nu zijn onze supporters de dupe van wat niet-welwillende supporters de afgelopen tijd in Leeuwarden hebben veroorzaakt."