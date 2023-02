AZ wacht loodzwaar tripje naar Italië in achtste finale Conference League

Vrijdag, 24 februari 2023 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:22

AZ weet zijn tegenstander in de achtste finale van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd vrijdagmiddag bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Lazio. AZ begint op dinsdag 7 maart met een uitwedstrijd en speelt op donderdag 16 maart de return in het eigen AFAS Stadion.

Als groepswinnaar was AZ rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van de Conference League en hoefde het geen tussenronde te spelen, in tegenstelling tot de tegenstander in de volgende ronde. De Alkmaarders behaalden vijftien punten in een poule met Dnipro-1, Apollon Limassol en FC Vaduz. In een onderling duel met Dnipro-1 werd groepswinst tijdens de laatste poulewedstrijd veiliggesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ wacht dus een dubbele ontmoeting met Lazio, dat in de tussenronde van de Conference League over twee duels afrekende met CFR Cluj. De Italianen moesten in de tussenronde van de Conference League uitkomen omdat ze in een Europa League-poule met Feyenoord als derde eindigden. De achtste finales worden afgewerkt op 9 en 16 maart, hoewel AZ op dinsdag 7 maart naar Italië moet vanwege een conflicterende thuiswedstrijd van AS Roma op donderdag. De geplaatste teams beginnen met een uitwedstrijd en eindigen het tweeluik met een duel in eigen huis.

In de competitie heeft de formatie van Jansen het ook aardig op de rit. Ondanks de 2-1 nederlaag bij Feyenoord staat AZ op een derde plaats in de Eredivisie en kijkt het tegen een achterstand van vijf punten op de koploper uit Rotterdam aan. De Noord-Hollanders zijn wel al uit het bekertoernooi gewipt door FC Utrecht en dus is de Conference League nu het enige extraatje voor AZ.

De volledige loting:

AEK Larnaca (Cyp) - West Ham United (Eng)

Fiorentina (Ita) - Sivasspor (Tur)

Lazio (Ita) – AZ Alkmaar (Ned)

Lech Poznan (Pol) - Djurgårdens (Zwe)

FC Basel (Zwi) - Slovan Bratislava (Slw)

FC Sheriff (Mol) - OGC Nice (Fra)

Anderlecht (Bel) - Villarreal (Spa)

KAA Gent (Bel) - Istanbul Basaksehir (Tur)