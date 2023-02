Weghorst zakt met onvoldoende als enige door het ijs: ‘Noodaankoop’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:45

In de Engelse media klinken lovende woorden voor Erik ten Hag en Antony. Het tweetal wist zich donderdagavond in de tussenronde van de Europa League te ontdoen van Barcelona en gaat vrijdag in de koker voor de achtste finale. Antony zorgde een kwartier voor tijd voor de winnende treffer, nadat hij halverwege het duel binnen de lijnen kwam voor Wout Weghorst. Laatstgenoemde moet het juist ontgelden en wordt beschouwd als enige dissonant.

Onder meer The Guardian pakt uit met de Braziliaanse smaakmakers. "Antony en Fred veroverden de wedstrijd na een horrorshow in de eerste helft. 10.000 volt schokte door het stadion nadat United frustratie had omgezet in vreugde. Vanaf het begin beloofde het net zo'n ruig feest te worden als hier al een hele tijd te zien is. Er hing een geur van buskruit, misschien van binnengesmokkelde vuurpijlen. Antony mag dan bijzonder eenbenig zijn, wat een winnende treffer was het. Antony's goal kwam met een ledemaat dat kan glanzen voor het doel."

Ook in The Sun klinken mooie woorden. "Erik ten Hag, die de afgelopen zes maanden met zijn stille autoriteit een ziekelijke monoliet heeft getransformeerd, zat eerder deze week nog te genieten van een diner met Sir Alex Ferguson. Dit was een hedonistische herinnering aan de Fergie-tijden. Aan retro-avonden, die na jaren van sluimeren weer doen beseffen waar het bij deze machtige club om draait. De opwinding voorafgaand aan de wedstrijd was voelbaar. Het oergebrul en de bijtende stank van vuurwerk bij de aftrap spraken over vergane glorie. Op dit moment voelt het alsof United niet te verslaan is. Een meer nostalgisch gevoel bestaat er niet."

Sky Sports richt zich tot Ten Hag. "Deze overwinning bleek een verbluffende comeback te zijn tegen een team dat in een blakende vorm verkeert, wat eens te meer aantoont hoe ver Ten Hag zijn team heeft omgeturnd sinds zijn komst in de zomer. Het was een comeback die tijdens de rust niet waarschijnlijk leek, maar er in plaats daarvan voor zorgde dat het een avond werd om nooit te vergeten." Weghorst krijgt van de sportzender als enige een onvoldoende bij United: een 5. Lisandro Martínez scoort met een 8 als rapportcijfer het hoogst van alle spelers op het veld.

Ook de BBC is vooral kritisch richting Weghorst. "Ten Hag heeft Weghorst geprezen om zijn vechtlust, maar op dit niveau - een wedstrijd van Champions League-niveau - zag hij eruit zoals hij is. Een noodaankoop die tegen relatief lage kosten werd binnengehaald om een gat te dichten dat was ontstaan door het ongeplande vertrek van Cristiano Ronaldo. Komende zomer moet iemand komen die veel geschikter is. Het aanhoudende blessureleed bij Anthony Martial betekent dat Weghorst een prominentere rol moet spelen dan Ten Hag voor ogen had. Hij verzwakt het team alleen maar."