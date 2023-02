Feyenoord ontmoet Shakhtar Donetsk in achtste finale van Europa League

Feyenoord kent zijn tegenstander in de achtste finale van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot wacht een tweeluik met Shakhtar Donetsk, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdagmiddag uitgewezen. Feyenoord begint op donderdag 9 maart met een uitwedstrijd in Warschau en speelt een week later de return in De Kuip.

Feyenoord verzekerde zich begin november op spectaculaire wijze van Europese overwintering. Dankzij een goal van invaller Santiago Giménez wonnen de Rotterdammers het laatste groepsduel met 1-0 van Lazio. Feyenoord eindigde hierdoor als eerste in Groep F. FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz behaalden eveneens acht punten, maar moesten de groepswinst dus aan de ploeg van Slot laten. Daardoor mocht Feyenoord de tussenronde overslaan.

De UEFA heeft Feyenoord voor beide duels tegen Shakhtar enkele sancties opgelegd. De Rotterdammers mogen geen uitsupporters meenemen en bij de thuiswedstrijd moet de Noordzijde gesloten blijven. Shakhtar rekende in de tussenronde af met Stade Rennes door in Polen, waar de club uit Oekraïne zijn Europese thuiswedstrijden speelt, met 2-1 te winnen en een week later in Frankrijk na een nederlaag met dezelfde cijfers op strafschoppen door te gaan.

Clubs uit hetzelfde land konden elkaar in dit stadium van het toernooi nog niet loten. Voor Feyenoord is dit een regel die niet van toepassing is, omdat Ajax en PSV al uit het toernooi liggen en AZ in de Conference League uitkomt. De achtste finales worden afgewerkt op donderdag 9 maart en donderdag 16 maart. De groepswinnaars, die als geplaatste teams worden gezien, beginnen met een uitwedstrijd en sluiten het tweeluik af met een duel in eigen huis.

De volledige loting:

1. FC Union Berlin (Dui) - Union Saint-Gilloise (Bel)

Sevilla (Spa) - Fenerbahçe (Tur)

Juventus (Ita) - SC Freiburg (Dui)

Bayer Leverkusen (Dui) - Ferencváros (Hon)

Sporting Portugal (Por) - Arsenal (Eng)

Manchester United (Eng) - Real Betis (Spa)

AS Roma (Ita) - Real Sociedad (Spa)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Feyenoord (Ned)