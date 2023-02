Orkun Kökçü lijkt voor te sorteren op vertrek met verkoop miljoenenvilla

Vrijdag, 24 februari 2023 om 09:33 • Laatste update: 09:35

Orkun Kökçü heeft zijn miljoenenvilla in Hoofddorp te koop staan, meldt Quote. De middenvelder van Feyenoord legde in 2020 liefst 1,5 miljoen euro neer voor het optrekje en vraagt er nu 1,75 miljoen voor. Het tijdschrift, dat zich vooral focust op het Nederlandse bedrijfsleven, neemt alvast een voorschot op een mogelijk vertrek van Kökçü. "Dit huis is zo maagdelijk wit dat we vermoeden dat Kökçü deze zomer hoopt op een transfer naar Real Madrid."

Kökçü wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. Ook dit seizoen is hij weer een van de kartrekkers bij de koploper van de Eredivisie. Het moet komende zomer leidden tot een uitgaande transfer van enkele tientallen miljoenen. Volgens Quote is er geen twijfel meer over mogelijk nu Kökçü zijn miljoenenvilla in Noord-Holland te koop heeft staan. De advertentie is door huizenwebsite Funda afgelopen woensdag gepubliceerd.

Heel erg onder de indruk van de woning zijn ze niet bij Quote. "Voetballers houden van proletenpaleizen. Deze woning in Hoofddorp is een ode aan de wansmaak. Een vijver/fontein die je vaak vindt op verdrietige dorpspleinen, een marmeren vloer (wit), een porseleinen olifant die de wacht houdt (wit), een gang zoals je die in zorginstellingen vindt (wit) en een tuinkabouter (wit) naast het zwembad. Wel leuk is dat je vanaf de witmarmeren sportschool, die op een zwevend balkon ligt, zo over hekje in het zwembad kunt kieperen."

Kökçü werd in 2020 eigenaar van de villa en legde er destijds 1,5 miljoen euro voor neer. De woning zag er toen in hoofdlijnen hetzelfde uit. Drie jaar later is ook de vraagprijs (1,75 miljoen) nog hetzelfde. De woning beschikt onder meer over drie slaapkamers, drie badkamers, een overloopzwembad en twee bubbelbaden. De perceelgrootte bedraagt 944 vierkante meter. Naast de villa heeft Kökçü ook nog een bescheiden rijtjeswoning in Haarlem op zijn naam staan.

Het huis is hier te bekijken.