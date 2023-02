United-jongeling Garnacho drijft de spot met Barça én Pedri na Europese zege

Vrijdag, 24 februari 2023 om 08:48 • Jordi Tomasowa

Manchester United plaatse zich donderdagavond voor de achtste finale van de Europa League door Barcelona over twee wedstrijden te verslaan. Na een 2-2 gelijkspel in het Spotify Camp Nou waren the Red Devils op Old Trafford met 2-1 te sterk voor de Catalanen. Invaller Antony maakte de winnende treffer namens United, terwijl Fred de openingstreffer van Robert Lewandowski onschadelijk maakte. Het was de eerste overwinning van United op Barcelona sinds de halve finale van de Champions League in 2008.

Alejandro Garnacho kwam op Old Trafford halverwege de tweede helft als invaller binnen de lijnen. De Argentijnse jongeling verving Jadon Sancho en maakte tijdens zijn invalbeurt een sterke indruk. Garnacho was na afloop begrijpelijkerwijs blij met het verslaan van Barcelona. De achttienjarige vleugelaanvaller kon het niet laten om op Twitter de spot te drijven met de ploeg van Xavi. Hij postte een foto waarop hij de standaard doelpuntenviering van Pedri nadeed door zijn handen voor zijn ogen te houden alsof hij een bril draagt. Het onderschrift luidde: "Pasa de ronda el equipo grande”, oftewel: de grotere club gaat door.