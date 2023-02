John Heitinga spreekt analisten van ESPN én Kenneth Taylor tegen

Vrijdag, 24 februari 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:59

John Heitinga weigert, in tegenstelling tot onder meer Kenneth Taylor, om de schermutselingen na afloop van 1. FC Union Berlin - Ajax (3-1) te veroordelen. Meerdere spelers van Ajax raakten na het laatste fluitsignaal dusdanig gefrustreerd dat ze zichzelf verloren. Onder meer Steven Bergwijn moest door meerdere ploeggenoten worden weggehaald bij de tegenstander. Heitinga zegt 'een strijdbare ploeg' te hebben gezien en stelt dat zijn elftal het geluk niet aan zijn zijde had. "Veldspel wordt niet altijd beloond. Dat zijn de wetten van het voetbal."

Volgens Heitinga hebben 'twee hele slechte tegengoals' de doorslag gegeven voor Ajax tegen Union. Ajax incasseerde een strafschop na hands van Calvin Bassey en zag Gerónimo Rulli op slag van rust hopeloos in de fout gaan. "Soms moet je een beetje het geluk aan je zijde hebben", aldus Heitinga bij ESPN. "De scheidsrechter kiest ervoor om die bal op de stip te leggen. Dat zijn dingen die je niet in de hand hebt. Daarna krijg je nog een slechte goal tegen op een vervelend moment (kort voor rust, red.). Soms krijg je niet wat je verdient. We hebben bij vlagen goed voetbal laten zien, maar daar heb je geen reet aan."

John Heitinga duidelijk na verlies ?? "Bij vlagen heb je heel goed voetbal laten zien, maar daar heb je geen reet aan" pic.twitter.com/uzEP6z6mP1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023

Heitinga heeft desondanks strijd en attitude gezien bij zijn ploeg. "Ik ben ervan overtuigd dat het met de instelling wel goed zit. Bij vlagen hebben we ook goed voetbal laten zien. Maar dan moet je net het geluk hebben dat je niet op deze manier op een achterstand komt. We moesten al snel repareren. Kort na rust maken we een hele goede goal. Dan moet je lang in de wedstrijd proberen te blijven, maar dan valt de 3-1. Als de paar momenten die je krijgt binnenvallen, wil ik het nog wel zien. Daar komen we helaas nooit achter. Veldspel wordt niet altijd beloond."

De ongeregeldheden na afloop worden niet veroordeeld door Heitinga. Meerdere spelers van Ajax raakten gefrustreerd na het laatste fluitsignaal en verloren zichzelf. Édson Álvarez kreeg diep in blessuretijd rood. "Ik heb een strijdbare ploeg gezien", zegt Heitinga daarover. "Tijdens de wedstrijd en daarna. Je moet ook een grote verliezer zijn. Wij hebben Union gefeliciteerd. Misschien was er een beetje irritatie. We zijn een weg ingeslagen die we moeten doortrekken. Deze moeten we incasseren, maar ik weet zeker dat we hier sterker uit gaan komen."

In de studio bij ESPN hadden ze geen goed woord over voor de misdragingen. Mark van Rijswijk sprak van een 'dieptrieste avond voor het Nederlandse voetbal' toen de beelden van de ruzie werden getoond. "Stoere jongens, als het afgelopen is", stelt Kenneth Perez cynisch. Pierre van Hooijdonk gebruikt de termen 'regelrechte blamage' en 'afgang'. "Buiten het feit dat je gewoon terecht verliest, ga je ook nog eens zo over de schreef. Dit is Ajax-onwaardig", aldus de analist.

Reactie Taylor

Ook Kenneth Taylor schaamde zich na afloop over het opstootje. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat er aan de hand was en liep erheen om medespelers weg te halen", citeert De Telegraaf uit de mond van de middenvelder. "Ik denk dat niemand het leuk vindt om te verliezen, maar uiteindelijk moeten we gewoon grote jongens zijn en ons niet zo laten beïnvloeden. Maar dat is soms lastig. Dit gebeurt weleens in het voetbal. Maar het klopt dat we ons beter moeten beheersen. Dit Europese seizoen was niet Ajax-waardig."