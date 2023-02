Gefrustreerde Berghuis ziet duidelijke trend in het voetbal: ‘Wat doe je eraan?’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 07:27 • Mart Oude Nijeweeme

Steven Berghuis is van mening dat Ajax genoeg kansen heeft gekregen om uitschakeling af te wenden tegen 1. FC Union Berlin (3-1). De Amsterdammers wisten donderdagavond opnieuw niet te winnen van de Duitsers en zien een pijnlijk einde komen aan het Europese avontuur. Voor de ploeg van trainer John Heitinga rest de strijd om de landstitel en het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Volgens Berghuis is er nog genoeg om voor te spelen dit seizoen.

Ajax keek op bezoek in Stadion An der alten Försterei bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Een rake strafschop van Robin Knoche en een blunder van Gerónimo Rulli maakten de klus voor de ploeg van Heitinga na rust schier onmogelijk. "Ik denk dat het in de tweede helft beter ging dan in de eerste helft", analyseert Berghuis. "In de eerste helft stond Devyne (Rensch, red.) iets lager en stonden Kudus en ik een beetje vast. In de tweede helft stond Devyne iets hoger en ik iets lager. Toen hadden we meer dynamiek, maar niet genoeg."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Desondanks is Berghuis van mening dat de uitschakeling onnodig was. Met name Mohammed Kudus kreeg een opgelegde mogelijkheid om Ajax terug te brengen in de wedstrijd. "Er had meer ingezeten. Een paar momenten valt het hun kant op. We hebben ons terug blijven vechten in de wedstrijd, maar dan valt het net niet onze kant op. Dan krijgen zij precies wat zij willen. Een penalty, een vroege 1-0 en dat schot. Dan speel je ze in de kaart in eigen huis. Ik denk wel dat wij genoeg gecreëerd hebben om terug te komen in de wedstrijd."

"Hoe lastig is dat dan. Er zijn tal van voorbeelden van hen dit seizoen dat ze zeker niet het meeste balbezit hebben, maar dat je weet dat ze wachten en rustig blijven. Dat lijkt me echt frustrerend", snijdt verslaggeefster Fresia Cousiño Arias vervolgens aan. "Dat is het voetbal van tegenwoordig. Veel teams hanteren die speelstijl. Wat kan je eraan doen? De penalty is een kopbal van één meter die op de arm valt bij Calvin Bassey. Dat schot bij Rulli kan gebeuren. Hij heeft ons de laatste weken vaak op de been gehouden."

Berghuis erkent dat Ajax respect heeft voor het voetbal dat Union speelt. "Ik weet niet wie dat niet heeft? Iedereen heeft zijn eigen stijl", aldus de middenvelder. "Ajax heeft zijn eigen stijl en Union ook. Zij proberen daar succesvol mee te zijn. En dat zijn ze ook. Ze zijn door in Europa en staan hoog in de Bundesliga. Wij zijn ook heel succesvol geweest en hopen met onze manier van spelen nog succesvol te zijn dit seizoen. Maar dat wij nu uitgeschakeld worden is niet goed genoeg voor Ajax. Dat is duidelijk."