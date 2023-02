Instagram-post van Rashford vormt smet op schitterende avond United

Marcus Rashford werd donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Barcelona (2-1) vanwege een blessure naar de kant gehaald, zo heeft hij laten weten via Instagram. De in bloedvorm verkerende aanvaller werd twee minuten voor tijd gewisseld voor Scott McTominay, die opmerkelijkerwijs in de spits ging spelen. Nu blijkt de wissel dus om medische reden te zijn doorgevoerd.

Op Old Trafford had het team van manager Erik ten Hag aan een 2-1 overwinning genoeg om Barcelona na het 2-2 gelijkspel in het Spotify Camp Nou te verslaan. Invaller Antony maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer namens Manchester United, terwijl Fred de openingstreffer van Robert Lewandowski onschadelijk maakte. De Pool schoot raak vanaf de strafschopstip. Door de zege gaat United vrijdag de koker in voor de achtste finales van de Europa League.

De Instagram-post van Rashford

Kleine smet op de avond is het uitvallen van Rashford. De aanvaller speelde andermaal een sterke wedstrijd, maar moest zich kort voor tijd noodgedwongen laten wisselen. Op Instagram post hij een foto van zijn aftocht met een emoji met verband om het hoofd. Rashford liep voor zijn wissel al enige tijd strompelend over het veld. Het is niet bekend wat de aanvaller exact mankeert. Rashford behoort sinds het WK tot de meest scorende spitsen van de vijf grootste Europese competities.

Ten Hag kan weinig tegenslagen gebruiken in deze fase van het seizoen. United speelt zondag op Wembley de finale van de EFL Cup tegen Newcastle United. Het is de eerste serieuze kans op een prijs voor Ten Hag. Volgende week zondag is aartsrivaal Liverpool de tegenstander op Anfield. The Reds staan op een straatlengte afstand, maar speelden wel twee wedstrijden minder. United wil aansluiting houden bij Manchester City en koploper Arsenal.