Beelden uit andere hoek tonen rake klap van PSV-fan in gezicht bij Dmitrovic

Vrijdag, 24 februari 2023 om 00:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:51

Nieuw opgedoken beelden tonen vrijwel de volledige aanslag van de PSV-supporter op doelman Marko Dmitrovic van Sevilla. Daarop is te zien dat de onverlaat een rake vuistslag in het gezicht plaatst bij Dmitrovic, waarna de supporter achterover op het veld valt. De Servische keeper grijpt razendsnel zijn kans en overmeestert zijn aanvaller, waarna er hulp arriveert van de stewards.

De aanslag van de supporter van PSV werd door de UEFA buiten beeld gehouden op televisie, waardoor er alleen beelden beschikbaar zijn van fans uit het stadion. Op de eerste beelden op Twitter was de vuistslag van de aanvaller niet te zien, maar enkele uren later dook een nieuw filmpje op. Daarbij werd de opnameknop blijkbaar luttele seconden eerder ingedrukt, waardoor de klap in het gezicht bij Dmitrovic zichtbaar wordt. De veldbestormer opende zijn aanval overigens met een duw in de rug bij Dmitrovic, die de keeper nooit had zien aankomen. Die duw staat niet op de beelden, maar wel op foto's.

Deze boy is echt aan de beurt.. Eerste fan met een levenslang sv. pic.twitter.com/v9ljbC4RPL — Plakplaat (@Plakplaat63) February 23, 2023

Dmitrovic kwam er zonder al te ernstige verwondingen vanaf, speelde de laatste minuten die nog te spelen waren uit en gaf na afloop een reactie. "Een fan kwam het veld op, duwde mij van achteren, keek me aan en probeerde me te slaan. Hij streek een beetje over mijn neus en nek. Ik wilde hem slaan, maar dat is niet goed. Als je wil slaan moet je je aanmelden voor een sport als boksen. Voetbal verdient deze dingen niet." De goalie liep onder meer een schram in zijn nek op. De aanvaller kon door beveiligingspersoneel naar de zijlijn worden gedirigeerd. PSV wacht mogelijk een hele zware straf van de UEFA.

Volgens berichtgeving van het Eindhovens Dagblad is de dader een twintigjarige man die door de politie is meegenomen. De dader had al een stadionverbod vanwege een eerder incident bij de club, maar wist de toegangscontrole te omzeilen. Hoe de aanvaller precies langs de beveiliging heeft kunnen glippen is vooralsnog onbekend. “Dat hij ondanks een stadionverbod bij de toegangscontrole aan de aandacht is ontsnapt, valt PSV aan te rekenen omdat de Eindhovense club eindverantwoordelijk is voor een ordentelijk verloop van wedstrijden”, zo schrijft de krant.