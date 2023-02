Van Nistelrooij geïrriteerd richting scheidsrechter: ‘Ik begrijp het niet’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 00:02 • Sam Vreeswijk

Ruud van Nistelrooij vindt dat scheidsrechter Daniele Orsato donderdagavond te vroeg heeft afgefloten tijdens het duel tussen PSV en Sevilla. Er werden vier minuten extra tijd aan het duel toegevoegd, waarin een PSV-supporter de keeper van Sevilla aanviel en PSV nog een keer scoorde. Volgens Van Nistelrooij gaf de Italiaanse scheidsrechter daarna aan nog extra tijd aan de blessuretijd toe te voegen, maar kwam hij die belofte niet voldoende na.

“Het tweede doelpunt viel in de 94ste minuut, en dat was wat laat natuurlijk”, blikt Van Nistelrooij bij ESPN terug, om vervolgens in te gaan op de vier minuten blessuretijd die werden toegevoegd. “De ene keer wordt er negen minuten bijgegeven, de andere keer tien, en dan weer twee of vier. Ik begrijp niet waar het op gebaseerd wordt…”

Van Nistelrooij verklaart woede PSV'ers: "De ene keer is het 9 minuten, dan weer 2 of 4." — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023

Uiteindelijk besloot de scheidsrechter in de 96ste minuut een einde te maken aan de wedstrijd, waarna hij werd belaagd door een aantal PSV’ers. Daarbij kreeg Mauro Júnior een rode kaart. “De scheidsrechter had aangegeven dat er na het incident met de supporter nog tijd bij zou komen”, licht Van Nistelrooij toe. “En dan wordt er meteen afgefloten. Daarom was er protest.”

Al met al was de trainer van PSV niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. In de tweede helft gingen veel dingen beter dan in de eerste, erkent Van Nistelrooij. “We waren beter aan de bal. We stonden wat anders in de opbouw, waardoor we wat hoger op het veld kwamen. Goede 1-0, en toen wisten we ook dat we kansen zouden krijgen. We gaven weinig weg. Natuurlijk hebben we het nu goed gedaan, als je 2-0 wint thuis van Sevilla. Maar je moet naar de uitwedstrijd kijken. Daar zijn drie goals te veel gevallen.”