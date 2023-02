Perez: ‘Men zegt: geweldige speler, maar het is een jochie bij Ajax. Kansloos!’

Donderdag, 23 februari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:13

Kenneth Perez is zeer kritisch op de rol van Jurriën Timber in de Europese uitschakeling van Ajax. De analist is eigenlijk groot liefhebber van de centrumverdediger, die volgens hem gruwelijk in de fout ging bij het derde doelpunt van 1. FC Union Berlin (3-1 verlies), gemaakt door Danilho Doekhi. "Kansloos, Timber. Kansloos", is het keiharde oordeel van Perez in de studio van ESPN.

Ajax kwam vlak na rust terug in de return van de tussenronde van de Europa League via een doelpunt van Mohammed Kudus. Binnen drie minuten viel de uiteindelijk laatste treffer van de wedstrijd. Timber kon het niet bolwerken in het kopduel met Doekhi, en zag de ex-Vitessenaar binnenkoppen uit een hoekschop. Perez rekent dat de verdediger van Ajax zwaar aan. "We hebben het altijd over Timber: 'Geweldige speler. Oh, wat is hij goed. Oh, wat is het allemaal fantastisch.' Ik ben daar ook een van. Ik vind het namelijk ook heel mooi hoe hij speelt", geeft de Deen toe.

"Maar dan komt er een corner... Dan heb je het over Europese top willen spelen... Dan komt Doekhi inlopen... Nou, dan staat daar toch een jochie tegenover? Dat zijn toch de momenten waar je sterk moet zijn? Dat je moet denken: dit gaat mij niet gebeuren? Dit is toch niet sterk? Wel van Doekhi, maar Timber moet dit van tevoren toch al oplossen? Je weet dat je fysiek minder bent..."

In het algemeen is Perez hard over het optreden van de ploeg van John Heitinga. "Ajax is gewoon zwak. We kunnen wel elke keer zeggen dat ze zulke goede spelers hebben, maar Ajax is gewoon zwak. Ajax heeft een heel zwak seizoen. Hoe verklaar je het anders dat je het het hele seizoen zo moeilijk hebt, en dan nu wordt uitgeschakeld tegen Union Berlin, waarvan de meeste Nederlanders denken: die kunnen er helemaal niks van. Hoezo ben je dan niet zwak? Het is ongelooflijk dat ze maar drie punten achter staan op Feyenoord. Dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. Als je al die problemen ziet die ze hebben en het zwakke spel..."