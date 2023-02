Veel details komen naar buiten: veldbestormer PSV hád al een stadionverbod

Donderdag, 23 februari 2023 om 23:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:16

De fan die Sevilla-doelman Marko Dmitrovic donderdavond aanviel is een bekende van PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad donderdagavond te melden. De sluitpost werd op slag van het eindsignaal met de vuisten aangevallen door een veldbestormer, die, zo blijkt achteraf, nooit in het stadion had mogen zitten. PSV kent de identiteit van de dader, die in het verleden al vaker voor problemen zorgde.

Een supporter van PSV heeft donderdagavond een gewelddadig incident veroorzaakt in het Philips Stadion. De onverlaat kwam het veld op, duwde de nietsvermoedende Marko Dmitrovic in de rug en belandde daarna bovenop de doelman van Sevilla. Dmitrovic kreeg snel hulp van PSV-spits Luuk de Jong en toegesnelde stewards, waarna de belager door de beveiliging werd afgevoerd. Het incident heeft mogelijk vergaande gevolgen voor PSV. Een forse straf van de UEFA hangt de club boven het hoofd.

Volgens de berichtgeving gaat het om een twintigjarige man die door de politie is meegenomen. De dader had al een stadionverbod vanwege een eerder incident bij de club, maar wist desondanks de toegangscontrole te omzeilen. Hoe de aanvaller precies langs de beveiliging heeft kunnen glippen is vooralsnog onbekend. “Dat hij ondanks een stadionverbod bij de toegangscontrole aan de aandacht is ontsnapt, valt PSV aan te rekenen omdat de Eindhovense club eindverantwoordelijk is voor een ordentelijk verloop van wedstrijden”, zo schrijft de krant.

Algemeen directeur Marcel Brands gaat zich hard maken voor een hele zware straf, zo vertelde hij. "Helaas hebben we in de maatschappij te maken met dit soort mensen. Onze eigen supporters zijn ook woedend op hem en inmiddels heeft hij van hen ook al een paar klappen gehad, heb ik begrepen. Het is zeer ernstig wat hier is gebeurd en dit roept dan weer reactie op omdat onze mensen dit niet pikken."