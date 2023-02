Uniboost: 50x je inzet als PSV zondag thuis wint van FC Twente!

Vrijdag, 24 februari 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

PSV richt na de uitschakeling in Europa de blik weer op de Eredivisie. Voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zondagmiddag heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij winst van PSV op eigen veld. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Voor PSV eindigde het avontuur in de Europa League donderdag tegen Sevilla, ondanks een 2-0 overwinning in het Philips Stadion. De zege bleek uiteindelijk onvoldoende om de 3-0 nederlaag op Spaanse bodem weg te poetsen. Wat rest is de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker. Winst op Twente zondag lijkt van cruciaal belang te zijn om enigszins in het spoor van koploper Feyenoord te blijven. De achterstand bedraagt momenteel zes punten.

Twente draait gezien de huidige vijfde plaats in de Eredivisie een prima seizoen. Toch was er onvrede na de 2-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles, daar de spelersgroep carnaval ging vieren. Ron Jans wilde er geen issue van maken en is alweer bezig met PSV-uit. Eerder dit seizoen won Twente nog met 2-1 van de Eindhovenaren. De uitwedstrijd in het Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur.

