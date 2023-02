Alle teams bekend: Feyenoord kan Man United loten; AZ treft mogelijk Lazio

Donderdag, 23 februari 2023 om 23:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:40

De mogelijke tegenstanders van Feyenoord en AZ in Europa zijn bekend. Donderdagavond werden de returns in de knock-outfase van de Conference League en de Europa League afgewerkt, waardoor alle achtstefinalsten bekend zijn. Vrijdag wordt vanaf 12.00 uur bekend wie Feyenoord treft in de Europa League en wie de tegenstander wordt van AZ in de Conference League. De wedstrijden in de achtste finale worden afgewerkt op 9 maart en 16 maart.

Feyenoord weet al zeker dat het een ploeg zal treffen die een duel in de knock-outfase heeft afgewerkt. Dat betekent dat onder meer Manchester United, Juventus en Sevilla tot de mogelijke tegenstanders behoren. Onder andere Arsenal en Real Betis werden eveneens groepswinnaar en zullen pas in de kwartfinale geloot kunnen worden.

De mogelijke tegenstanders van Feyenoord:

Juventus, AS Roma (Ita), Bayer Leverkusen, Union Berlin (Dui), Sevilla (Spa), Sporting Portugal (Por) Manchester United (Eng), Shakhtar Donetsk (Oek) / Stade Rennes (Fra)?.

Tegenstanders die Feyenoord ontloopt in de achtste finale:

Arsenal (Eng), Real Betis, Real Sociedad (Esp), Fenerbahçe (Tur) Ferencváros (Hon), SC Freiburg (Dui), Union Saint-Gilloise (Bel)?.

Net als de Rotterdammers wist ook AZ zich te kronen tot groepswinnaar. De Alkmaarders wisten zich daarmee rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finale van de Conference League, waarin onder meer Fiorentina en Lazio de mogelijke tegenstanders zijn. Zwaargewichten Villarreal, West Ham United en OGC Nice werden wonnen eveneens hun respectievelijke groepen, waardoor die teams vóór de kwartfinale nog niet uit de koker kunnen komen.

De mogelijke tegenstanders van AZ:

FC Basel (Zwi), Lech Poznan (Pol), Lazio, Fiorentina (Ita), AEK Larnaca (Gri), Sheriff Tiraspol (Mol), Anderlecht (Bel), KAA Gent (Bel) / Qarabag (Aze).

Tegenstanders die AZ ontloopt in de achtste finale:

Djurgarden (Zwe) Istanbul Basaksehir (Tur), OGC Nice (Fra), Sivasspor (Tur), Slovan Bratislava (Slo), Villarreal (Esp), West Ham United (Eng)

PSV en Ajax kwamen donderdagavond in actie in de knock-outronde van de Europa League, waarin respectievelijk Sevilla en 1. FC Union Berlin over twee duels te sterk bleken. De Eindhovenaren konden in het Philips Stadion de 3-0 uit de heenwedstrijd niet wegpoetsen (2-0 winst); het team van trainer John Heitinga ging na het 1-1 gelijkspel in Amsterdam met 3-1 onderuit in de return. Feyenoord en AZ zijn daardoor de enige twee Nederlandse teams die nog in Europa actief zijn.