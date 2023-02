Bizar voorval in ECL: doellijntechnologie zegt ‘goal’, maar scheids keurt hem af

Donderdag, 23 februari 2023 om 23:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:29

Scheidsrechter Benoît Bastien heeft donderdagavond een zeer opmerkelijke hoofdrol opgeëist tijdens het Conference League-duel tussen Fiorentina en Sporting Braga. De arbiter keurde een doelpunt van Fiorentina na inmenging van de VAR af, terwijl de bal volgens de doellijntechnologie over de doellijn was. Uiteindelijk had de beslissing van Bastien geen gevolgen: Fiorentina won de wedstrijd met 3-2 en plaatste zich voor de achtste finales van de Conference League.

In de 49ste minuut leek Arthur Cabral op aangeven van Aleksa Terzic de 2-2 binnen te glijden. De keeper keerde de bal nog wel, maar Bastien keurde de treffer goed. Hij wees daarbij naar zijn horloge, die hem had laten weten dat de bal over de doellijn was geweest. Het zorgde voor vreugde bij Fiorentina, dat daardoor over twee wedstrijden op een 6-2 voorsprong kwam tegen Braga.

VAR ?? Doellijntechnologie: 1??:0?? Verbazing bij Fiorentina als de VAR de doellijntechnologie overruled ?? pic.twitter.com/1iDQk7l4zt — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023

Niet lang daarna werd Bastien plotseling naar de zijkant geroepen door de VAR. Daar bekeek hij de beelden gedurende ruim een minuut opnieuw, om vervolgens het doelpunt af te keuren. Dit zorgde voor ongeloof bij Fiorentina, en dat lijkt terecht: beelden van de doellijntechnologie laten zien dat de bal volledig over de lijn is, en dat het dus een geldig doelpunt zou moeten zijn. Enkele minuten later zorgde Riccardo Saponara alsnog voor de 2-2, waarna Arthur Cabral zeven minuten voor tijd ook nog voor de 3-2 tekende. Voor die treffers stak de scheidsrechter geen stokje.