Wijnaldum neemt revanche met AS Roma en plaatst zich voor achtste finales

Donderdag, 23 februari 2023 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:09

AS Roma heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De ploeg van José Mourinho was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Red Bull Salzburg, terwijl het vorige week nog met 1-0 had verloren in Salzburg. De Romeinse doelpunten werden donderdagavond allebei al in de eerste helft gemaakt, en kwamen op naam van Andrea Belotti en Paulo Dybala.

Aan de kant van Roma stonden twee andere spelers in de basiself dan vorige week in Oostenrijk. Tammy Abraham en Stephan El Shaaraway begonnen op de bank, waardoor Leonardo Spinazzola en Belotti het vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum moesten opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Bij Salzburg stonden er drie andere spelers in de basis: Bernardo, Mauris Kjaergaard en Chukwubuike Adamu vervingen Strahinja Pavlovic, Luka Sucic en Fernando.

De eerste grote kans van het duel was voor de thuisploeg. Dybala zag zijn schot na een corner gekeerd worden door Philipp Köhn, waarna de Argentijn in de rebound de lat raakte. Enkele minuten later was ook Salzburg dicht bij de openingstreffer, maar Kjaergaard schoot naast. Roma kwam na ruim een half uur spelen op 1-0: Belotti kopte een voorzet van Spinazzola binnen. De ploeg van Mourinho had de smaak te pakken, want zes minuten later verdubbelde het zelfs de score. Opnieuw was Spinazzola de aangever, en deze keer rondde Dybala beheerst af: 2-0.

Vroeg in de tweede helft was Adamu dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn inzet van dichtbij ging naast. Later in het tweede bedrijf trof ook Noah Okafor en opnieuw Adamu geen doel, want beide keren stond Roma-doelman Rui Patrício in de weg. Namens Roma was Bryan Cristante dicht bij de definitieve beslissing, maar Salzburg-goalie Philipp Köhn bracht redding. In de slotfase, waarin Wijnaldum inviel, drong Salzburg nog aan in de hoop een verlenging te forceren, maar Roma hield stand.