Blunder van Rulli en doelpunt van Doekhi bezegelen lot van Ajax in Europa

Donderdag, 23 februari 2023 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Ajax is donderdagavond uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van John Heitinga kwam tegen 1. FC Union Berlin ruimschoots tekort, onder meer omdat doelman Gerónimo Rulli hopeloos blunderde op een inzet van Josip Juranovic. Daarvoor al had Robin Knoche met een penalty gescoord voor Union, waardoor het 2-0 bij rust was. Mohammed Kudus bracht de spanning in de tweede helft meteen terug, maar Ajax kwam er na een snelle tegentreffer van Danilho Doekhi niet meer bovenop: 3-1. De frustraties bij Ajax liepen in blessuretijd enorm op en Edson Álvarez pakte binnen enkele seconden tweemaal geel.

Heitinga kondigde vooraf aan dat Ajax het anders zou moeten aanpakken dan in Amsterdam, waar het heenduel in 0-0 was geëindigd. De coach gooide met een 3-4-3-formatie het roer om. Owen Wijndal werd kind van de rekening, Calvin Bassey kwam op zijn plek. Álvarez, vooraf een twijfelgeval, bleek fit genoeg om te starten. Union begon wederom met Doekhi en Sheraldo Becker in de basis. Er was één verandering ten opzichte van de heenwedstrijd: Morten Thorsby, ex-middenvelder van sc Heerenveen, stond zijn plek af aan Janik Haberer.

Ajax kwam vroeg op achterstand. In de twintigste minuut kreeg Calvin Bassey een kopbal van zijn directe tegenstander Doekhi ongelukkig op de arm. De Spaanse arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea werd door de VAR naar de kant geroepen en oordeelde na het bekijken van veel herhalingen dat het strafbaar hands was van Bassey: penalty voor Union. Die werd door Knoche met de nodige moeite binnengeschoten. Rulli zat in de goede hoek en tikte de bal tegen de binnenkant van de paal, onvoldoende om een treffer te voorkomen.

Daarna brak een sterke fase aan van Ajax, waarbij meerdere keren gevaar werd gesticht. Álvarez zag een kopbal uit de hoek getikt worden; Kudus stond even later vogelvrij om een lage voorzet van Devyne Rensch af te maken, maar bleek buitenspel te staan. Bovendien ging de hakbal van Kudus naast. Aan de overzijde ging het vlak voor rust opnieuw hopeloos mis voor Ajax. Rulli blunderde op een houdbaar schot van zeventien meter van Juranovic: 2-0.

Direct na rust kreeg Ajax een gigantische opsteker dankzij Kudus, die een lage voorzet van Steven Bergwijn net genoeg toucheerde om de bal binnen te lopen: 2-1. Het optimisme aan Amsterdamse zijde was van hele korte duur: in de vijftigste minuut won Doekhi bij een hoekschop van Timber, waarna de ex-Vitessenaar binnenkopte: 3-1. Ajax bleef de aanval zoeken en Davy Klaassen claimde na het afschermen van de bal aangetikt te zijn, maar kreeg geen penalty. In de zestigste minuut legde diezelfde Klaassen de bal met een hakbal weergaloos panklaar voor Kudus, die de megakans compleet verprutste door naast te schieten.