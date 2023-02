Uitzinnige fans onderbreken analyse Scholes met lied over Robin van Persie

Robin van Persie is nog altijd mateloos populair op Old Trafford. Donderdagavond is de oud-spits van Manchester United als analyticus van BT Sport te gast om de vanaf de zijlijn zijn licht te schijnen over het Europa League-duel tussen the Red Devils en Barcelona. De fans in het stadion merken op dat Van Persie aan de kant staat en zij besluiten hem, tijdens een analyse van Paul Scholes, luidkeels toe te zingen.

Van Persie is aanwezig in Manchester om de kraker in de Europa League te analyseren. Daags voor de ontmoeting tussen Manchester United en Barcelona was de oud-international al te gast op het trainingscomplex van zijn voormalige werkgever en schudde hij onder meer handen met Wout Weghorst, Tyrell Malacia en Lisandro Martínez.

"OOOHHH ROBIN VAN PERSIEEEEE!!!!" "I think they're trying to get him back on the pitch!!" What do you think @Persie_Official...? The fans know what they want!! ?? ??? @julesbreach | #UEL pic.twitter.com/lOeJ3I0ezZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 23, 2023

Rond de wedstrijd staat Van Persie langs de kant met onder anderen Scholes. Laatstgenoemde laat desgevraagd weten dat de sfeer in het stadion beter is dan de afgelopen jaren. “Dit seizoen is het veel sfeervoller, zeker nu het voetbal sinds vijf of zes weken veel beter wordt. Het begint veel beter te worden. Er is nog altijd werk aan de winkel, maar het is erg leuk om te zien”, zegt de oud-middenvelder, terwijl Van Persie plotseling luidkeels wordt toegezongen door het publiek.

“Ohhh Robin van Persie”, zo klinkt het vanaf de tribunes op Old Trafford. Het lied leidt tot een brede glimlach bij zowel Van Persie als bij de presentatrice. “Volgens mij willen ze je terug hebben op het veld”, reageert collega-analist Owen Hargreaves met een knipoog.