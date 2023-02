Doelman van Sevilla krijgt vuistslag in het gezicht: ‘Ik wilde hem slaan!’

Donderdag, 23 februari 2023 om 21:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

Marko Dmitrovic heeft donderdagavond de schrik van zijn leven gekregen in de slotfase van PSV - Sevilla (2-0). De doelman van de Andalusiërs werd in de blessuretijd plots van achteren aangevallen door een fan van de thuisploeg. De supporter vloog Dmitrovic in de nek, maar kon al snel worden overmeesterd. Hij is inmiddels overgebracht naar het politiebureau. In gesprek met Mundo Deportivo reageert de Servische sluitpost op het voorval.

"We zaten al in de blessuretijd", aldus Dmitrovic. "Een fan kwam het veld op, duwde mij van achteren, keek me aan en probeerde me te slaan. Hij streek een beetje over mijn neus en nek. Ik wilde hem slaan, maar dat is niet goed. Als je wil slaan moet je je aanmelden voor een sport als boksen. Voetbal verdient deze dingen niet." De goalie liep onder meer een schram in zijn nek op. De man kon door beveiligingspersoneel naar de zijlijn worden gedirigeerd. PSV wacht mogelijk een hele zware straf van de UEFA.

Dmitrovic kreeg pas vlak voor de wedstrijd te horen dat hij moest keepen, daar Yassine Bounou geblesseerd afhaakte. "Er is altijd wel een fan die dronken of gek is. Maar dit mag nooit gebeuren. Ik hoop dat ze hem zwaar straffen", gaat Dmitrovic verder. "Het was een complete verrassing voor mij, want je bent volledig gefocust op het spel. Ineens kreeg ik een duw. Ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten, maar ik weet hoe ik me moet verdedigen. Het belangrijkste is dat we geplaatst zijn voor de volgende ronde."

Ook vanuit het PSV-kamp is gereageerd op het voorval. Ruud van Nistelrooij keurt de actie ten strengste af. "Supporters horen niet op het veld. Spelers aanvallen, dat is ondenkbaar", citeert het Eindhovens Dagblad uit de mond van de PSV-trainer. Algemeen directeur Marcel Brands pleit voor een zware straf. "Als het aan mij ligt, wordt het een levenslang stadionverbod. Hij dupeert ook PSV en alle andere supporters. Ik vind dit moment erger dan de uitschakeling. Het hoort totaal niet bij PSV. Wij zijn verantwoordelijk als organisator en gaan dit uiteraard evalueren met onze stewards. Het is ongelooflijk dat iemand van de tegenstander wordt aangevallen."

Brands gaat zich hard maken voor een hele zware straf, zo vertelt hij. "Ik weet nog niet wie het is, maar van de politie zullen we uiteraard een en ander vernemen. Helaas hebben we in de maatschappij te maken met dit soort mensen. Onze eigen supporters zijn ook woedend op hem en inmiddels heeft hij van hen ook al een paar klappen gehad, heb ik begrepen. Het is zeer ernstig wat hier is gebeurd en dit roept dan weer reactie op omdat onze mensen dit niet pikken."