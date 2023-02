Gerónimo Rulli blundert gigantisch in Berlijn: Ajax op rand van knock-out

Donderdag, 23 februari 2023 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Gerónimo Rulli brengt Ajax donderdagavond in enorme problemen. De doelman ging in de play-offwedstrijd van de Europa League tegen Union Berlin hopeloos in de fout bij een houdbaar schot van Josip Juranovic. Het betekende een 2-0 ruststand, nadat Robin Knoche met een penalty voor 1-0 had gezorgd. In de Johan Cruijff ArenA werd het vorige week 0-0.

In de twintigste minuut kreeg Calvin Bassey een kopbal van zijn directe tegenstander ongelukkig op de arm. De Spaanse arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea werd door de VAR naar de kant geroepen en oordeelde na het bekijken van veel herhalingen dat het strafbaar hands was van Bassey: penalty voor Union. Die werd door Knoche met de nodige moeite binnengeschoten. Rulli zat in de goede hoek en tikte de bal tegen de binnenkant van de paal, onvoldoende om een treffer te voorkomen.

Vlak voor rust kreeg Rulli een schot van zeventien meter van Juranovic op zich af. Jurriën Timber leek de bal licht te toucheren, maar de doelman van Ajax had die vervolgens moeten keren. Rulli tastte echter volledig mis.