Leverkusen kegelt Monaco na sensationeel tweeluik en penalty's uit Europa

Donderdag, 23 februari 2023 om 21:34 • Mart van Mourik

Bayer Leverkusen heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In de heenwedstrijd werd er in eigen huis nog met 2-3 verloren van AS Monaco, maar in de return op donderdagavond bleek de ploeg van trainer Xabi Alonso met 2-3 te sterk. Na een doelpuntloze verlenging nam Leverkusen de strafschoppen beter: vier om vijf benutte penalty’s. Eliot Matazo was de enige die zijn respectievelijke strafschop niet wist te benutten.

Leverkusen begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na dertien speelminuten op voorsprong dankzij Florian Wirtz. Hoewel Wissam Ben Yedder zijn ploeg door een benutte strafschop enkele minuten later op 1-1 zette, hadden die Werkself in de 21ste minuut de voorsprong in handen. Met een hard schot in de rechterbenedenhoek bezorgde Exequiel Palacios zijn team de 1-2 voorsprong. Toen Amine Adli na een uur spelen de 1-3 aantekende was Leverkusen dicht bij een plek in de achtste finales, maar dankzij een doelpunt van Breel Embolo sleepte Monaco in de 84ste minuut een verlenging uit het vuur.

In de slotminuut van de reguliere speeltijd dacht invaller Edan Diop Monaco rechtstreeks naar de achtste finale te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat de bal over daarvoor de achterlijn al had gepasseerd. Na een doelpuntloze verlenging moesten de strafschoppen uitkomst brengen. Matazo miste als eerst namens de Monegasken en de Duitse formatie maakte vanaf elf meter geen fout. Jeremie Frimpong begon bij de bezoekers in de basis op de rechtsbackpositie; Mitchell Bakker begon links op het middenveld. Timothy Fosu-Mensah bleef negentig minuten op de bank. Bij Monaco mocht Myron Boadu meespelen vanaf de 78ste speelminuut.