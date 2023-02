Van Nistelrooij en Sampaoli reageren op idiote PSV-fan die keeper aanvalt

Donderdag, 23 februari 2023 om 21:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

De Europa League-wedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-0) is donderdagavond ontsierd door een fan van de Eindhovenaren. De man in kwestie bestormde het veld en viel vervolgens doelman Marko Dmitrovic aan. De goalie wist hem snel te overmeesteren en belandde in een grondgevecht. Trainer Jorge Sampaoli is geschrokken van het incident en noemt het 'gevaarlijk'.

PSV maakte in de eerste helft een machteloze indruk tegen Sevilla en wist zelfs geen enkele keer op doel te schieten. Na rust drong het, mede dankzij een aantal aanvallende wissels, veel meer aan en kwam het door treffers van Luuk de Jong en Fábio Silva heel dichtbij, maar uitschakeling kon niet worden voorkomen. Dieptepunt was de aanval van een PSV-fan op de doelman van Sevilla.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De supporter betrad in de blessuretijd het veld om het gevecht met Dmitrovic aan te gaan. Laatstgenoemde, die kort voor de aftrap te horen kreeg dat hij moest invallen voor de geblesseerd afgehaakte Yassine Bounou, weerde zich snel en wist de fan te overmeesteren. Het incident komt PSV vermoedelijk wel op een zware straf te staan, daar de UEFA doorgaans niet mals is bij dergelijke acties. De veiligheid in het Philips Stadion wordt bekritiseerd door Sampaoli.

De trainer van Sevilla reageert direct na afloop van de wedstrijd op het voorval. "Dit moet stoppen. Het is heel gevaarlijk", aldus de Argentijn. Ook in Spanje is het voorval niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Sevillaanse sportkrant El Desmarque schrijft over een triest, ontoelaatbaar beeld in het voetbal. "De vervanger van Bono zat even in een zeer onaangenaam hoofdstuk in zijn carrière."

Ook Ruud van Nistelrooij keurt de actie af. "Supporters horen niet op het veld. Spelers aanvallen, dat is ondenkbaar", citeert het Eindhovens Dagblad uit de mond van de PSV-trainer. Algemeen directeur Marcel Brands pleit voor een zware straf. "Als het aan mij ligt, wordt het een levenslang stadionverbod. Hij dupeert ook PSV en alle andere supporters. Ik vind dit moment erger dan de uitschakeling. Het hoort totaal niet bij PSV. Wij zijn verantwoordelijk als organisator en gaan dit uiteraard evalueren met onze stewards. Het is ongelooflijk dat iemand van de tegenstander wordt aangevallen."

Brands gaat zich hard maken voor een hele zware straf, zo vertelt hij. "Ik weet nog niet wie het is, maar van de politie zullen we uiteraard een en ander vernemen. Helaas hebben we in de maatschappij te maken met dit soort mensen. Onze eigen supporters zijn ook woedend op hem en inmiddels heeft hij van hen ook al een paar klappen gehad, heb ik begrepen. Het is zeer ernstig wat hier is gebeurd en dit roept dan weer reactie op omdat onze mensen dit niet pikken."