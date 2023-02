Heitinga legt keuze voor drie verdedigers en speciale rol Álvarez uit

John Heitinga heeft een heldere verklaring voor zijn keuzes in de opstelling van Ajax. Donderdagavond spelen de Amsterdammers in de knock-outronde van de Europa League de return tegen 1. FC Union Berlin met op papier vier verdedigers. De trainer van Ajax legt uit dan Edson Álvarez in balbezit doorschuift naar het middenveld, maar dat hij onderdeel van de achterste linie is op het moment dat Union aan de bal is.

“Wat je ziet, is dat we met drie verdedigers staan”, vertelt Heitinga voor de camera van ESPN. “Daarmee proberen we een extra middenvelder te ‘creëren’, waardoor je een ruit krijgt. De buitenspelers moeten het veld dan breder houden en we gaan vooral uit van de wisselwerking tussen Steven Berghuis en Mohammed Kudus. Op het middenveld willen we variatie zien. Het kan Edson Álvarez zijn die doorschuift, maar het kan ook op andere manieren. Álvarez zou op de nummer 6-positie kunnen komen. Op het moment dat de tegenstander de bal heeft, dan moet Edson in de laatste lijn kunnen komen.”