PSV-fan rent veld op, belaagt Sevilla-doelman en belandt in grondgevecht

Donderdag, 23 februari 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Een supporter van PSV heeft donderdagavond een gewelddadig incident veroorzaakt in het Philips Stadion. De onverlaat kwam het veld op, duwde de nietsvermoedende Marko Dmitrovic in de rug en belandde daarna bovenop de doelman van Sevilla. Dmitrovic kreeg snel hulp van PSV-spits Luuk de Jong en toegesnelde stewards, waarna de belager door de beveiliging werd afgevoerd. Het incident heeft mogelijk vergaande gevolgen voor PSV. Een forse straf van de UEFA hangt de club boven het hoofd. Een 2-0 zege was uiteindelijk net niet genoeg om de 3-0 nederlaag uit Spanje te herstellen, waardoor PSV uit de Europa League ligt.

Supporter van PSV liep in de extra tijd het veld op om de doelman van Sevilla in de rug aan te vallen pic.twitter.com/WMA8iGMbj1 — AFQ (@AFQ_29) February 23, 2023