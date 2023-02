Hattrick Di María voor Juventus; Sporting bezorgt Nederland slechte dienst

Donderdag, 23 februari 2023 om 20:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:55

Juventus heeft zich donderdagavond zonder problemen weten te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Aan de hand van Ángel Di María, die een hattrick maakte, won de ploeg van Massimiliano Allegri met 0-3 van FC Nantes. Ook Sporting Portugal wist de tussenronde te overleven: de ploeg uit Lissabon won met 0-4 van tien man van FC Midtjylland.

FC Nantes – Juventus 0-3

Vorige week speelden beide teams nog met 1-1 gelijk in Turijn, maar in Nantes liet Juventus zien dat het toch een maatje te groot is voor de huidige nummer dertien van de Ligue 1. Na twintig minuten stond la Vacchia Signora al op een 0-2 voorsprong, en beide keren was Di María de gevierde man. In de vijfde minuut krulde de Argentijn de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied op prachtige wijze binnen, om de score een kwartier later uit een penalty te verdubbelen. De strafschop werd toegekend na hands op de doellijn van Nicolas Pallois, die daarvoor een rode kaart kreeg.

?? Ángel Di María krult de bal op fenomenale wijze binnen! ??#NANJUV pic.twitter.com/xN7wPDvN6S — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023

Ook in het restant van de eerste helft waren de grootste kansen voor Juventus. Zo kopte Adrien Rabiot op aangeven van de goed spelende Di María over, schoot Manuel Locatelli naast en zag voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic zijn inzet op de paal belanden. Ook na de rust domineerde Juventus, en via een kopbal van Di María werd het duel definitief beslist.

FC Midtjylland – Sporting Portugal 0-4

Op de coëfficiëntenranglijst hijgt Nederland Portugal inmiddels in de nek, maar Sporting pakte donderdagavond belangrijke punten voor de Portugezen. Met Jeremiah St. Juste in de basis kwam de huidige nummer vier van de Primeira Liga op 0-1 via Sebastián Coates, die na een scrimmage binnenkopte. Zeven minuten voor rust incasseerde Midtjylland-verdediger Paulinho zijn tweede gele kaart, waarna Pedro Gonçalves met een fraaie volley in de vijftigste minuut voor de 0-2 tekende. Opnieuw Pedro Gonçalves (van richting veranderd afstandsschot) en een zeer knullig eigen doelpunt van Stefan Gartenmann zorgden uiteindelijk voor de 0-4 eindstand.

Ook de cameraman is de bal even kwijt bij deze frommelgoal ?? pic.twitter.com/0o8TXuvrXS — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023