PSV wordt te laat wakker en is na hectische slotfase klaar in Europa

Donderdag, 23 februari 2023 om 20:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:36

Het Europese avontuur van PSV zit erop. De Eindhovenaren hadden donderdag een mirakel nodig tegen Sevilla na de 3-0 van vorige week en slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League: 2-0. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij maakte in de eerste helft een machteloze indruk. Na rust drong het veel meer aan en kwam het door treffers van Luuk de Jong en Fábio Silva heel dichtbij, maar uitschakeling kon niet worden voorkomen. Dieptepunt was de aanval van een PSV-fan op de doelman van Sevilla. Mauro Júnior ontving na afloop in alle hectiek rood.

Van Nistelrooij keerde zelf terug op de bank bij PSV, nadat hij afgelopen weekend vanwege ziekte verstek moest laten gaan voor het uitduel met FC Utrecht (2-2). Ook Ibrahim Sangaré was weer van de partij, maar hij begon op de bank. Op het middenveld was er een basisplaats ingeruimd voor Érick Gutiérrez. Rechts achterin deed Van Nistelrooij een beroep op Phillipp Mwene, waardoor Jordan Teze naar de bank verhuisde. Bij de bezoekers haakte doelman Yassine Bounou kort voor de aftrap af. Hij werd vervangen door Marko Dmitrovic.

?? Prachtig afscheid voor ???????????????????????? Cody Gakpo! ?? pic.twitter.com/zXjSn0nGTd — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2023

Nog voor het eerste fluitsignaal had geklonken galmde het 'alles of niets' al van de tribunes in het Philips Stadion. PSV wist wat het te wachten stond na de blamage van vorige week in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Al snel werd het strijdplan duidelijk, daar De Jong veelvuldig werd gezocht door de lucht. Tot grote kansen leidde dit echter niet. Na een minuut had De Jong de bal wel voor het inkoppen, maar zijn kopbal werd gekraakt door een verdediger. Alex Telles schoot namens Sevilla een vrije trap op het dak van het doel na een overtreding van Gutiérrez.

De bezoekers leken op geen enkele manier mee te willen werken aan een open wedstrijd, wat wereldkampioen Marcos Acuña op geel kwam te staan na veelvuldig tijdrekken. Hoogtepunt na een povere eerste helft was dan ook het afscheid van Cody Gakpo. De aanvaller, die deze winter de overstap maakte naar Liverpool, kwam in de rust afscheid nemen van het Philips Stadion. Hij werd getrakteerd op een fraai spandoek. In de tweede helft drong PSV iets meer aan, wat meteen tot een schotkans leidde voor Xavi Simons. De buitenspeler kon zijn inzet echter geen kracht en richting meegeven, waardoor het geen problemen opleverde voor Dmitrovic.

Van Nistelrooij besloot daarop in te grijpen en Patrick van Aanholt en Gutiérrez naar de kant te halen voor Mauro Júnior en Fábio Silva. Het leidde ertoe dat de ruimtes op het veld groot werden. De Jong kopte rakelings naast en Ivan Rakitic schoot snoeihard op de lat. Twintig minuten voor tijd kwam Lucas Ocampos binnen de lijnen. De voormalig Ajacied was vorige week mede verantwoordelijk voor de afgang met een doelpunt en een assist. De Argentijn zag hoe Johan Bakayoko tot twee keer toe niet tot scoren kwam. De flankspeler stuitte eerst op Dmitrovic en schoot vervolgens wild voorlangs. Vijf minuten later was het wel raak.

De onverlaat die de keeper van Sevilla aanviel wordt van het veld verwijderd. Ernstig incident met mogelijk vergaandr gevolgen. #psvsev pic.twitter.com/sq6foTCpMI — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) February 23, 2023

Na een diepe bal wisten zowel Silva als De Jong hun kopduel te winnen, waarna laatstgenoemde met enig fortuin afrondde. Twee minuten later leek de comeback definitief kleur te krijgen met de tweede goal van De Jong, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Silva eerder in de aanval. Diezelfde Silva was diep in de blessuretijd nog wel verantwoordelijk voor de 2-0. Nadat een fan van PSV de keeper van Sevilla had belaagd en in een grondgevecht belandde, zorgde de Portugees voor het slotakkoord. Voor de ploeg van Van Nistelrooij rest de titelstrijd en de TOTO KNVB Beker. Komende zondag komt FC Twente op bezoek.