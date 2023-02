Uitsupporters worden voorlopig verbannen bij Cambuur na totale chaos

Donderdag, 23 februari 2023 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:27

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden heeft besloten om de rest van het seizoen geen uitfans meer te verwelkomen bij Cambuur. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend rond de Friese derby. Rond de burenruzie met sc Heerenveen liepen de gemoederen afgelopen zondag hoog op, wat tot ongeregeldheden leidde bij het gastenvak. Buma is de verstoring van de openbare orde zat en grijpt hard in.

De gemeente bestempelt het geweld en de ongeregeldheden rondom de derby van afgelopen weekend als een ‘absoluut dieptepunt’. Na overleg binnen de driehoek, die bestaat uit het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester, is besloten dat uitfans van alle clubs met onmiddellijke ingang niet meer welkom zijn in Leeuwarden. De rellen van afgelopen weekend bleken de druppel, en volgens de gemeente nam het aantal aanhoudingen en verstoringen in de afgelopen periode al toe rond thuisduels.

Na afloop van de 1-2 zege voor Heerenveen gingen supportersgroepen van beide clubs op zoek naar een confrontatie. De aanhangers vielen elkaar aan met stenen, stukken hout, afvalcontainers, stukken beton en andere voorwerpen. Uiteindelijk moest de mobiele eenheid optreden om de spelersbus van Heerenveen veilig de stad uit te leiden. Desondanks sneuvelde er een ruit van de bus.

Na de derby in Leeuwarden heeft de politie in totaal acht mensen opgepakt. Volgens de politie was de sfeer na afloop van het duel tussen de twee voetbalclubs ‘grimmig’ en zijn er rondom het stadion meerdere vernielingen gepleegd. Ook werd de politie het doelwit van de suppertersgroepen. Agenten werden bekogeld met stenen, meerdere politievoertuigen werden vernield en een politiepaard raakte gewond door een steen.