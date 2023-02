‘Hij is het oogappeltje van Van Nistelrooij, maar is dit wat je ervan verwacht?’

Donderdag, 23 februari 2023 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:05

Johan Bakayoko is de PSV'er die het in de studio bij ESPN moet ontgelden na de eerste helft tegen Sevilla. De Eindhovenaren moeten een 3-0 achterstand uit Andalusië goed zien te maken, maar wisten in het eerste bedrijf geen enkele keer op goal te schieten en zijn met een 0-0 stand gaan rusten. Ook Sevilla werd niet gevaarlijk, maar de bezoekers hoeven ook niet. Met name Pierre van Hooijdonk verbaast zich over het optreden van Bakayoko.

"Het is nog niet echt iets om je op te verheugen", trapt Jan Joost van Gangelen de rustanalyse af. Kenneth Perez is het daar mee eens, maar plaatst ook meteen een kanttekening. "Je speelt tegen een tegenstander die iets te goed is, waardoor je niet echt grip krijgt. Niemand gaat iemand voorbij om iets te creëren. Volgens mij nul schoten op doel. Anderhalve wedstrijd van Nederlandse ploegen in Europa: nul schoten op doel", doelt hij mede op het spel van Ajax tegen Union Berlin vorige week.

Het strijdplan van PSV is helder en logisch volgens Perez. "Dit is de manier waar PSV voor heeft gekozen. Bal naar de linker centrale, lange bal op Luuk de Jong. Super idee. Waarom zou je risico nemen als je er niet goed in bent? Maar dan moet je wel Simons, Veerman en Bakayoko attent hebben. Bakayoko denkt daar helemaal niet over na." De buitenspeler krijgt het ook te verduren van Arnold Bruggink en Van Hooijdonk. "PSV was ook geïnteresseerd in Bryan Gil, die dribbelt iedereen voorbij. PSV moet het nu doen met Bakayoko", aldus Bruggink.

"Bakayoko was natuurlijk de oogappel van Van Nistelrooij, de lievelingspupil in Jong PSV. Is dit wat je ervan verwacht of moeten ze hem beter gebruiken?", vraagt Van Gangelen aan Van Hooijdonk. "Hij moet beter opletten als De Jong door de lucht wordt gezocht. Hij blijft alleen maar aan de zijlijn staan. Hij moet van de lijn komen. Hij is er nooit. Hij is snel, maar hij is langzaam met bedenken. Hij heeft geen enkel idee van waar hij moet gaan vallen. Op deze manier heb je niks aan opportunistisch voetbal. Simons heeft ook alleen maar aan de linkerkant gestaan."