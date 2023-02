‘We kwamen 3-2 achter in De Kuip, en ik dacht even: dit is toch machtig mooi?’

Donderdag, 23 februari 2023 om 19:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:38

Danny Koevermans blikt met een bijzonder gevoel terug op een Eredivisie-wedstrijd in 2006 tegen Feyenoord in De Kuip. De inmiddels gestopte spits speelde destijds met AZ tegen de Rotterdammers, die vlak voor tijd op een 3-2 voorsprong kwamen. “Ik stond op dat moment in de middencirkel, en toen ging er, terwijl ik de grond voelde trillen, één seconde door m’n hoofd: dit is toch machtig mooi?”, vertelt Koevermans aan Voetbalzone-verslaggever Mounir Boualin, die met de voormalig spits van onder meer AZ en PSV terugblikte op zijn carrière.

Boualin en Koevermans hebben het onder meer over De Kuip, die vorig jaar door Louis van Gaal ‘oude troep’ genoemd werd. Koevermans is het daar niet mee eens. “Het is toch het mooiste stadion van Nederland?”, reageert de geboren Schiedammer. “Ik vond het een genot om in De Kuip te spelen. Ik heb met AZ daar een wedstrijd gehad, op zaterdagavond, waarin wij echt beter waren dan Feyenoord. Maar toen scoorde Feyenoord een kwartier voor tijd de 3-2. Ik stond op dat moment ergens in de middencirkel, en toen ging er, terwijl ik de grond voelde trillen, één seconde door m’n hoofd: dit is toch machtig mooi? Ooh nee, shit, we staan 3-2 achter, we moeten nog 3-3 maken. Dat was echt niet normaal, dat heb ik nog nooit ergens anders gevoeld. Dat ding explodeerde. Van de grote drie, Ajax, PSV en Feyenoord, vind ik dat De Kuip het meest voetbal ademt.”

Tijdens zijn actieve carrière kwam Koevermans behalve AZ en PSV ook uit voor Sparta Rotterdam, Toronto FC en FC Utrecht. Als het aan Koevermans had gelegen, had Ajax ook in dat rijtje gestaan. Op de door Boualin ingebrachte stelling ‘Ik had graag voor Ajax uit willen komen’ antwoordt Koevermans: “Ja. Als jij profvoetballer bent en een club als Ajax komt... Natuurlijk, ik heb bij AZ en PSV gezeten en ik kom uit de buurt van Rotterdam. Ik snap wel dat je een bepaald clubgevoel hebt, maar als je dan ouder wordt, denk je: het is je beroep, je bent prof… En als een club een mooie aanbieding doet, waarom zou je dat dan niet doen?’”

In totaal kwam Koevermans in clubverband tot bijna driehonderd officiële wedstrijden. Daarnaast speelde hij vier interlands, waarin de Koef één keer scoorde. Had hij volgens zichzelf meer interlands moeten spelen? “Nee”, antwoordt Koevermans eerlijk. “Mijn interlandcarrière zat erop vlak voor het EK 2008. Ik viel toen af bij de laatste vier, en daar kon ik volledig mee leven. Als ik daarbij had willen zijn, had ik moeten leveren in de competitie, maar ik speelde toen niet goed en scoorde te weinig. Ik vond het al een verschrikkelijk mooi voorrecht dat ik er zes wedstrijden bij heb mogen zitten en dat ik zelfs vier keer heb mogen spelen. Dat blijft ongelooflijk bijzonder, en daar ben ik meer dan tevreden mee en trots op.”