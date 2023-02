Sergio Ramos (36) krijgt pijnlijk telefoontje en stopt als international

Donderdag, 23 februari 2023 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:40

Sergio Ramos heeft zijn afscheid als international van Spanje aangekondigd. Dat deed de verdediger via een opvallend statement op zijn social media-kanalen. Ramos was al even uit beeld bij de nationale ploeg. Door Luis Enrique werd hij niet goed genoeg bevonden, terwijl hij bovendien met veel blessureleed kampte. Afgelopen WK hoopte hij weer geselecteerd te worden, maar zover kwam het niet. In zijn afscheidsbrief neemt Ramos, die met 180 interlands recordinternational van Spanje is, geen blad voor de mond.

Ramos is donderdag door bondscoach Luis de la Fuente op de hoogte gebracht van het feit dat hij zich niet meer hoeft te melden bij la Roja. "De tijd is gekomen", begint de verdediger zijn statement. "Tijd om gedag te zeggen bij de nationale ploeg. Vanochtend heb ik een telefoontje ontvangen van de bondscoach met de mededeling dat ik niet in zijn plannen voorkom, ongeacht hoe ik presteer of wat ik ga doen in mijn loopbaan. Met grote spijt is dit het einde van een reis waarvan ik hoopte dat die langer zou duren."

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ?????? pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

De pijn zit duidelijk diep bij Ramos. "Ik had gehoopt dat deze reis zou eindigen met een betere smaak in mijn mond, vergelijkbaar met alle successen die we hebben behaald met het team. Ik geloofde er heilig in dat mijn avontuur bij de nationale ploeg zou eindigen door een persoonlijke beslissing of omdat mijn prestatie niet voldeed aan wat ons nationale team verdient, maar niet vanwege mijn leeftijd of andere redenen die ik, zonder te hebben gehoord, heb gevoeld. Leeftijd hoeft geen gebrek te zijn. Het houdt geen verband met prestaties en kwaliteiten."

Ramos refereert in zijn afscheidsbrief aan de situatie bij een aantal generatiegenoten. "Ik kijk met bewondering naar Luka Modric, Lionel Messi en Pepe. De essentie, de traditie, waarden en rechtvaardigheid in het voetbal. Helaas zal het voor mij niet zo zijn, want voetbal is niet altijd eerlijk en voetbal is nooit gewoon voetbal", aldus Ramos, die tot slot zijn trots uitspreekt. "Ik neem met opgeheven hoofd afscheid en ben zeer dankbaar voor al die jaren en vooral alle steun. Ik neem onuitwisbare herinneringen mee, alle titels die we hebben gewonnen en de enorme trots om de Spanjaard met de meeste interlands te zijn. Ik zal het land vanuit huis blijven aanmoedigen."

Ramos debuteerde in maart 2005 bij la Roja in de oefenwedstrijd tegen China. Zijn eerste interlanddoelpunt maakte hij in oktober van datzelfde jaar. In totaal kwam de verdediger tot 180 wedstrijden, waarin hij 23 keer trefzeker was en 8 keer als aangever fungeerde. Hij won het WK van 2010 en de EK's van 2008 en 2012. Met zijn 180 wedstrijden is Ramos de Spanjaard met de meeste interlands achter zijn naam. Bovendien is hij de meest scorende verdediger in het mondiale voetbal. In totaal diende Ramos zijn land liefst achttien jaar. Jarenlang was hij de vaste aanvoerder.