Russische voetbalclubs blijven verbannen van internationale competities

Donderdag, 23 februari 2023 om 17:04 • Noel Korteweg

Russische voetbalclubs blijven verbannen van de internationale voetbalcompetities. De clubs gingen te laat in beroep tegen de uitspraak van het CAS, het internationaal sporttribunaal. De Russen dienden het beroep in op 10 februari, terwijl de deadline op 13 januari was. De zaak wordt daardoor niet meer behandeld door het CAS.

Hierdoor blijven alle Russische clubs en het nationale team van Rusland verbannen van de internationale competities, zoals de Champions League, de Europa League en de Conference League. Het nationale team mag daarnaast ook niet uitkomen in de internationale competities voor nationale ploegen. In november dienden de clubs ook al een beroep in, wat eveneens werd afgewezen door het CAS.

De FIFA en UEFA verbanden de Russische clubs en het nationale team van Rusland ongeveer een jaar geleden nadat het land Oekraïne was binnengevallen. “De algemene verwachting is dat de ban pas wordt opgeheven als er een einde komt aan de Russische invasie in Oekraïne”, maakt de NOS duidelijk.