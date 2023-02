Mario Been geniet van Feyenoord: ‘Moeten zij niet bij Oranje gehaald worden?’

Donderdag, 23 februari 2023 om 16:48 • Guy Habets • Laatste update: 17:11

Mario Been zou het niet gek vinden als Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer bij het Nederlands elftal worden gehaald. Dat zegt de analist tijdens de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Been is onder de indruk van wat het tweetal dit seizoen laat zien in Rotterdam-Zuid.

Wieffer werd afgelopen zomer overgenomen van stadgenoot Excelsior en in eerste instantie was hij geen beoogd basisspeler. Door de blessure van Quinten Timber kwam de middenvelder echter in januari in het elftal en die kans heeft Wieffer met beide handen gegrepen. "Ik heb altijd gezegd dat het een heel goede voetballer is", laat Been weten in de Dick Voormekaar Podcast. "Ik wist wel dat deze jongen het niveau moeiteloos aan zou kunnen. Hij heeft de kwaliteiten voor die positie."

Dat Wieffer nu pas doorbreekt bij Feyenoord, vindt Been niet verrassend. "Ik begrijp wel dat ze hem niet meteen voor de leeuwen hebben gegooid, omdat je toch even moet afwachten hoe de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar Feyenoord is voor hem. We weten nu wel dat hij onverstoorbaar is en dat hij zijn wedstrijden speelt alsof hij er al een paar jaar staat. Echt een dieseltje, chapeau."

De vraag rijst dan ook of Wieffer, en ook een speler als Geertruida, opgeroepen moet worden voor het Nederlands elftal. "Ze doen het zo goed bij Feyenoord, dat je je inderdaad afvraagt of ze niet bij het Nederlands elftal gehaald moeten worden", antwoordt Been. Eind maart komt Oranje in actie in het kader van de EK-kwalificatie en dus zal bondscoach Ronald Koeman binnenkort een voorselectie bekend gaan maken. Dan wordt duidelijk of Geertruida en Wieffer ook indruk op Koeman hebben gemaakt.