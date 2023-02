Forse straf dreigt opnieuw voor Juventus na onthullingen over ‘geheime deals’

Donderdag, 23 februari 2023 om 16:05 • Guy Habets

De problemen voor Juventus nemen alleen maar toe. De topclub uit Italië moest vanwege het niet eerlijk opgeven van financiën al vijftien punten in de Serie A afstaan en La Repubblica onthult nu dat er nog meer lijken uit de kast vallen in Turijn. Juve zou bijvoorbeeld geheime schulden hebben uitstaan bij andere clubs in Italië en dat kan nieuwe straffen opleveren.

Eerder werd bekendgemaakt dat Juventus tijdens de coronapandemie toch spelerssalarissen had doorbetaald, ondanks dat de club toen met het nieuws kwam dat de spelers tijdelijk van hun salaris afzagen. Het gerommel met de boekhouding verlaagde het verlies dat Juventus op papier leed. De club profiteerde daar direct van door de transfermarkt op te gaan, in plaats van gedwongen te worden te herkapitaliseren. La Vecchia Signora moest als straf vijftien punten inleveren, maar daar blijft het wellicht niet bij.

Volgens La Repubblica, dat zich baseert op informatie van het Openbaar Ministerie in Turijn, maakte Juventus in het geheim deals met competitiegenoten. Rolandro Mandragora, een middenvelder die in 2020 over werd genomen van Udinese, zou bijvoorbeeld officieel voor een terugkoopclausule van 13,7 miljoen euro gehaald zijn. Het lijkt er nu echter op dat Juve veel meer betaald heeft om Mandragora over te nemen en het OM vermoedt dat dergelijke deals met meer clubs en spelers zijn gemaakt.

Op 27 maart zal er een hoorzitting plaatsvinden en moeten alle feiten aan het licht komen. Op basis daarvan zal een rechter bepalen of Juventus opnieuw straf krijgt. Als dat het geval is, is nieuwe puntenaftrek of zelfs degradatie uit de Serie A een mogelijkheid. In 2006 werd de club uit Turijn al eens teruggezet naar de Serie B, al was dat toen vanwege betrokkenheid bij een groot omkoopschandaal in Italië. Op dit moment staat Juve zevende en zou het een ticket voor de Conference League pakken. Met de 'ontbrekende' vijftien punten zou de formatie van trainer Max Allegri tweede staan.