Hoe Erik ten Hag de selectie van United voor zich won: ‘Iedereen dacht: ‘wauw‘’

Donderdag, 23 februari 2023 om 15:40 • Noel Korteweg

Bruno Fernandes is lovend over de manier waarop Erik ten Hag leiding geeft aan Manchester United. De 28-jarige middenvelder, die bij afwezigheid van Harry Maguire de aanvoerdersband draagt bij the Red Devils, ziet dat de manager elke speler hetzelfde behandelt en noemt daarbij het voorbeeld van Marcus Rashford, die op de bank moest beginnen nadat hij te laat was gekomen. “Ik zat naast David De Gea en we beseften: dit is hoe het hoort te zijn”, aldus Fernandes in gesprek met BT Sport.

Ten Hag nam afgelopen zomer het stokje over van interim-manager Ralf Rangnick op Old Trafford. United eindigde als zesde in de Premier League en kende daardoor een uiterst teleurstellend seizoen. Onder Ten Hag moest er een nieuwe wind gaan waaien en Fernandes herinnert zich de eerste weken van de Nederlander nog goed. “We gingen tijdens de voorbereiding op rondreis. Ten Hag vroeg veel van ons tijdens die trainingen. Hij zei: het is aanhaken of wegwezen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Portugees geeft aan dat de selectie in het begin niet goed wist wat het moest verwachten. “Iedereen keek in eerste instantie de kat uit de boom en vroeg zich af of hij wel echt zou ingrijpen. We vroegen ons af of hij ook een grote speler zou aanspreken, mocht dat nodig zijn.” Fernandes geeft aan dat Ten Hag dat iedere keer consequent deed. “Dat was inderdaad het geval. Hij deed het bij Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho en Rashford.” Laatstgenoemde moest in het uitduel met Wolverhampton Wanderers (0-1) op de bank beginnen omdat hij te laat was bij de wedstrijdbespreking.

Die beslissing van Ten Hag maakte indruk binnen de selectie, zegt de reserve-aanvoerder. “Marcus was in vorm, maar de manager passeerde hem meteen. Marcus was onze grote man en we hadden hem nodig, zo dachten we. Maar Ten Hag zette hem op de bank. Iedereen dacht toen ‘wauw’. Even later zat ik naast De Gea en beseften we: dit is hoe het hoort te zijn.” Fernandes zegt dat jongere spelers hadden kunnen denken dat zij ook te laat konden komen bij wedstrijdbesprekingen, mocht Ten Hag niet hebben ingegrepen.

Rashford was logischerwijs niet blij met zijn reserverol tegen Wolves. “Hij was boos en wilde spelen”, zegt Fernandes. “Maar hij gedroeg zich voorbeeldig en kwam op de bank zitten. Uiteindelijk maakte hij nog de winnende treffer ook: hij won de wedstrijd voor ons. Vervolgens liep hij samen met Ten Hag lachend het veld af. Daarmee was het einde verhaal. De manager vroeg tijdens elke training en elke wedstrijd het maximale van Marcus. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.”