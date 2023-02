Wie is de snelste speler in de Premier League?

Donderdag, 23 februari 2023 om 16:15 • Laatste update: 16:20

Snelheid is een belangrijk onderdeel in het huidige moderne voetbal. Op elk gebied van het veld kan het een meedogenloze sport zijn als een speler een paar seconden te laat is. Aanvallers hebben een serieus voordeel als ze voorbij hun mandekkers kunnen sprinten op diepgaande ballen, terwijl verdedigers een behoorlijk tempo moeten hebben als ze bij willen blijven.

Snelheid over een afstand is natuurlijk maar één onderdeel van het wapen dat een speler heeft, en ze moeten dit combineren met kracht, fitheid, spelintelligentie en vaardigheid aan de bal. Toch heeft een sterke sprinter een solide basis om op te bouwen. Dus, wie zijn de snelste spelers in de Premier League?

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wie is de snelste speler in de Premier League 2022/23?

De nieuwe aanwinst van Chelsea, Mykhailo Mudryk, tikte tot dusver de hoogste topsnelheid aan in het Premier League-seizoen 2022/23. Met een maximum van 36,63 kilometer per uur in de wedstrijd van the Blues in januari 2023 tegen Liverpool.

De cijfers van Mudryk liggen net boven Anthony Gordon die 36,61 km/u noteerde, gevolgd door Liverpool-aanvaller Darwin Nuñez en Manchester City-ster Erling Haaland met topsnelheden van respectievelijk 36,53 km/u en 36,22 km/u. Vijfde op de lijst is Chelsea-middenvelder Denis Zakaria die een topsnelheid haalde van 36,09 km/u.

De topsnelheid van Mudryk in het seizoen 2022/23 is vergelijkbaar met de topsnelheid van 2021/22, die door Antonio Rudiger, die toen voor Chelsea speelde, op 36,7 km/u was gesteld. In hetzelfde seizoen was de hoogste snelheid van Mohamed Salah 36,6 km/u, terwijl Adama Traoré ook de 36,6 km/u haalde.

Manchester City-verdediger Kyle Walker wordt vaak beschouwd als de snelste speler in de Premier League nadat hij in het seizoen 2019/20 een topsnelheid van 37,8 km/u bereikte, hoewel de Engels international in de tussenliggende jaren misschien wat snelheid heeft ingeleverd.

Hoe verhouden voetballers zich tot Olympische sprinters?

Net als atleten moeten voetballers met hoge snelheden over korte afstanden sprinten, dus hoe kunnen ze zich meten met de snelste atleten ter wereld? Nou, niet zo erg eigenlijk.

Achtvoudig Olympisch gouden medaillewinnaar Usain Bolt is de snelste man die ooit heeft geleefd. Hij vestigde het record voor de 100 meter sprint op 9,58 seconden in 2009. Hij heeft ook de tweede (9,63 seconden) en derde (9,69 seconden) snelste tijden. Bolt, die nu met pensioen is, haalde een hoogst geregistreerde topsnelheid van 44,72 km/u, wat beduidend sneller is dan de topsnelheid van moderne voetballers.

Marcell Jacobs, die goud won op de Olympische Spelen van 2020 op de 100 meter sprint, heeft een topsnelheid van 43,06 km/u gehaald, terwijl Fred Kerley, die op hetzelfde evenement zilver won, een snelheid van 42,8 km/u heeft behaald.

Interessant is dat de snelste Premier League-voetballers sneller zijn dan de snelste Amerikaanse rugbyspelers in de NFL. Devin Duvernay van de Ravens was bijvoorbeeld de snelste NFL-speler in 2022 met een topsnelheid van 34,76 km/u, wat 1,87 km/u langzamer is dan de hoge snelheid van Mudryk in 2022.