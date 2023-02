Welke voetbalclubs hebben de meeste supporters?

Van traditionele grootmachten tot een nieuwe generatie topclubs. Voetbalclubs strijden allemaal om de emotie van supporters. Voetbal, zoals de meeste sporten, gaat net zo goed over de fans als over de gebeurtenissen op het veld. De business van het voetbal leunt zwaar op de steun van de tribunes in de vorm van kaartverkoop en meer recentelijk van de retailmarkt, waar merchandise, zoals replica-shirts, worden verkocht.

Succesvolle clubs worden meestal het best ondersteund, maar geschiedenis en culturele betekenissen spelen een grote rol, dus succes vertaalt zich niet meteen in steun. Het helpt echter wel.

Welke clubs hebben de meeste fans?

Real Madrid en Barcelona waren volgens Forbes de twee meest waardevolle voetbalclubs ter wereld in 2020, die hun waarde elk op meer dan 3,7 miljard euro schatten. Manchester United bleef niet ver achter met 3,5 miljard euro terwijl Bayern München, Manchester City en Chelsea de top vijf completeerden.

Het is bijna onmogelijk om een exact cijfer te krijgen over het aantal fans van elke club, maar door te kijken naar zaken als de verkoop van shirts, de grootte van het stadion en volgers op sociale media, kun je een globaal beeld krijgen van de populariteit.

Welke voetbalclubs hebben de meeste volgers op sociale media?

Real en Barça zijn de voetbalclubs met de meeste volgers op sociale media op alle grote kanalen, en geen enkel ander team komt ook maar in de buurt van de Clásico-rivalen. United, een club die pas in april 2012 (drie jaar na Liverpool) een officieel Twitter-account had, is de op één na populairste club online, maar ze staan ver achter Real en Barça.

Juventus volgt the Red Devils op geruime afstand, ongetwijfeld met dank aan het Cristiano Ronaldo-effect, met iets meer dan 100 miljoen volgers. Chelsea en Liverpool zijn de volgende, waarbij the Blues, misschien verrassend, een kleine voorsprong hebben op de zesvoudig Champions League-winnaar.

Ondanks hun relatief nieuwe status onder de traditionele topclubs van het voetbal, is de online aanwezigheid van Paris Saint-Germain aanzienlijk, met iets minder dan 100 miljoen volgers. De Franse grootmacht heeft een invloed op sociale media die vergelijkbaar is met die van Bayern en groter dan die van Arsenal en City.

Zevenvoudig Champions League-winnaar AC Milan moet het doen met een plek buiten de top tien, met iets meer dan 40 miljoen volgers. Premier League-club Tottenham Hotspur en de Braziliaanse grootmacht Flamengo, zitten tussen de 37 en 38 miljoen volgers.

Welke voetbalclubs hebben de grootste stadions?

Het is waarschijnlijk niet verstandig om de wereldwijde populariteit van een club alleen te beoordelen op basis van de grootte van het stadion. Terwijl Barça en Real in de top tien staan qua stadioncapaciteit, schitteren clubs als United, Liverpool, Juventus en Bayern allemaal door hun afwezigheid.

Kaiser Chiefs uit Zuid-Afrika en Club America uit Mexico zijn ongetwijfeld de grootste clubs in hun respectievelijke landen, maar hun aantrekkingskracht reikt niet op dezelfde manier buiten hun grenzen als andere clubs. ATK Mohun Bagan kan misschien meer fans in het Salt Lake Stadium plaatsen dan United op Old Trafford, maar ze worden lang niet zo goed ondersteund.

Inderdaad, slechts twee van de top tien meest gevolgde clubs online – Real en Barça - staan op de lijst van clubs met de grootste stadions.

Welke voetbalclubs verkopen de meeste shirts?

De meest populaire voetbalshirts variëren van land tot land, dus Flamengo-shirts verkopen misschien goed in Brazilië of Aston Villa-shirts doen het misschien goed in delen van Engeland, maar niet zo goed buiten die landen. Er zijn echter een aantal duidelijke winnaars als het gaat om de verkoop van voetbalshirts wereldwijd, met miljoenen die elk jaar worden verdiend.

Barça, Real, United en Liverpool staan regelmatig op lijsten met de best verkochte shirts, net als Arsenal, Chelsea, PSG en Juventus. Volgens Planet Football was het thuisshirt van Liverpool het best verkochte voetbalshirt op Amazon in het seizoen 2019/20, terwijl de thuis- en uitshirts van United, City en Arsenal allemaal in de top tien stonden.

Als het echter alleen op de Amerikaanse markt aankomt, zijn Real- en Barça-shirts veel gewilder dan de Premier League-clubs en een aantal Mexicaanse teams blijken ook populair te zijn.

Welke voetbalteams hebben de meeste fans?

Real en Barça lijken wereldwijd de meeste fans te hebben, met United - ooit de onbetwiste nummer één van de wereld - na de Clásico-giganten als een goede derde.

Het bovengenoemde trio staat niet alleen bovenaan de lijst als het gaat om volgers op sociale media, ze hebben ook enkele van de grootste voetbalstadions ter wereld en verkopen de meeste shirts op bijna alle markten.

Hun aantrekkingskracht is echt wereldwijd en dat wordt weerspiegeld in hun waarde. Sterker nog, zij zijn de enige voetbalclubs in de top tien van Forbes' meest waardevolle sportteams ter wereld. Liverpool, Juventus en Bayern behoren tot een generatie van traditionele grootmachten die achterblijven bij de top drie, terwijl de nieuwe generatie als Chelsea en Manchester City ook op aanzienlijke steun kan rekenen.