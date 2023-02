Volgend talent van AZ klopt op de deur: ‘Het grote Oranje is absoluut een droom’

Donderdag, 23 februari 2023 om 15:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Fedde de Jong, die als veelbelovende middenvelder de nodige vlieguren maakt bij de beloftenploeg van AZ en aast op een doorbraak in het eerste elftal.

Door Jordi Tomasowa

Met de verkoop van Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal bevestigde AZ de afgelopen jaren zijn reputatie als organisatie met een van de beste jeugdopleidingen van Europa. Inmiddels staat er een volgende talentvolle lichting klaar. Zo grepen Milos Kerkez, Myron van Brederode en Maxim Dekker en meest recent Wouter Goes dit seizoen allen hun kans. Iemand die zich op korte termijn aan dit rijtje hoopt toe te voegen, is De Jong. Op vierjarige leeftijd zette hij zijn eerste stappen bij de kabouters van FC Uitgeest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong als aanvoerder van de beloftenploeg van AZ in actie tegen Telstar.

“Daar heb ik tot de Onder 13 gespeeld en vanaf de Onder 14 kwam ik in de jeugdopleiding van AZ te spelen”, geeft hij aan. “Ik deed mee aan de selectiedagen van de AZ Voetbalschool. In de laatste ronde viel ik af. Daarna heb ik met Uitgeest nog een keer op een jeugdtoernooi in een finale tegen AZ gespeeld. Ik maakte drie doelpunten en we wonnen uiteindelijk het toernooi, waarna ik opnieuw werd gevraagd om stage te lopen. Ditmaal kwam ik wel door en zodoende maakte ik alsnog de overstap naar AZ.”

De Jong maakte al snel grote indruk op het jeugdcomplex van AZ in Wijdewormer, zoveel dat hij in 2019 al zijn eerste profcontract tekende. “Dat was een heel speciaal moment. Dat je op je zestiende al je eerste profcontract mag tekenen is mooi, ook voor mijn familie. Ik wilde graag op mijn verjaardag tekenen.” Anderhalf jaar later volgde zijn debuut in het betaald voetbal met een invalbeurt namens Jong AZ tegen Telstar. “Aan het begin was het echt wel even aanpoten. Er wordt heel ander voetbal gespeeld dan in de jeugd. Het is meer volwassen voetbal en je komt veel meer in de duels te spelen.”

“Ik speel nu ondertussen bijna drie jaar bij Jong AZ, dus ik ben er inmiddels wel aan gewend”, vervolgt de middenvelder. “Door veel wedstrijden te spelen, kun je natuurlijk steeds iets makkelijker mee met het niveau. Ik train nu ook al ruim anderhalf jaar met het eerste elftal mee, dan leer je automatisch bepaalde dingen. Elke wedstrijd doe je nieuwe ervaring op.” Inmiddels heeft De Jong al 69 duels voor de beloftenploeg van AZ achter zijn naam staan. Het is voor hem niet meer dan logisch dat hij een voortrekkersrol op zich neemt. “Onze trainer Maarten Martens houdt van gedeelde verantwoordelijkheid. We hadden vorig seizoen drie aanvoerders, maar twee daarvan raakten geblesseerd. Daardoor was ik vijf wedstrijden achter elkaar de enige aanvoerder.”

Mede door de vele blessures bij het eerste elftal maakte De Jong de afgelopen duels geen minuten meer bij Jong AZ. “Ik speel helaas niet altijd meer mee, want ik zit ook bij het eerste op de bank. Maar als ik met de beloftenploeg mee moet doen, dan houd ik er wel van om verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat ik die rol best goed op me kan nemen. In de jeugd ben ik ook best vaak aanvoerder geweest, dus het is mooi dat de trainer een stukje verantwoordelijkheid bij mij neerlegt.”

De Jong speelde tot nog toe 21 jeugdinterlands voor Oranje.

Begin dit seizoen beleefde De Jong zijn debuut in het eerste onder Pascal Jansen. Als debutant maakte hij in de derde voorronde van de Conference League het vierde doelpunt van AZ op bezoek bij het Bosnische Tuzla City. “Je kan zeker spreken van een droomdebuut”, zegt hij met een lach. “Daar heb ik lang op moeten wachten en hard voor moeten werken. Het was extra mooi dat ik mezelf dan ook nog kon belonen met een doelpunt. Ik vond het alleen enigszins jammer dat ik in een uitwedstrijd debuteerde en niet in eigen huis met alle supporters. Al mag ik natuurlijk niet klagen.”

Het geduld van De Jong werd vervolgens flink op de proef gesteld. Hij zat veelvuldig op de bank, maar meer minuten in het eerste maakte hij tot voor kort niet. “Natuurlijk is het mentaal wel een beetje lastig als je niet speelt, want je wilt wel stappen zetten en meer minuten maken in de Eredivisie. Daar moet ik nog even op wachten. Ik ben nu een beetje op een leeftijd dat ik schipper tussen Jong AZ en het eerste. Bij de beloftenploeg moet ik mijn vlieguren maken, maar dat is ook helemaal prima.”

Eerder deze maand werd De Jong beloond voor het lange wachten, toen Jansen hem een klein kwartier voor tijd binnen de lijnen bracht tijdens de ruime Eredivisie-zege op Excelsior Rotterdam (5-0). “Ik ben blij dat ik mijn eerste minuten in de Eredivisie kon maken en hoop nu op meer. Het is sowieso leuk om voor de eigen supporters te spelen. Dat maakt het wel een speciaal moment. Ik hoop dat ik nog meer van zulke momenten mag beleven. We hebben momenteel heel veel blessures, dus als de trainer een beroep op me doet, ben ik er klaar voor.”

De Alkmaarders zijn momenteel in een spannende titelstrijd verwikkeld met Feyenoord, Ajax en PSV. Het kampioenschap is echter geen groot thema binnen de selectie van AZ, zo laat De Jong weten. “We leven meer van wedstrijd naar wedstrijd. Het zal moeten blijken waar we eindigen. Eindigen in de top 4 blijft onze doelstelling. We doen samen met die andere ploegen mee om de landstitel, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Natuurlijk zou het wel mooi zijn. Het is een van de gekste Eredivisie-seizoenen in de afgelopen jaren, wie weet wat het brengt.”

'Zeker hoop ik ooit op een oproep, Jong Oranje of Jong Spanje moet dan blijken’

Voetbalzone sprak begin oktober in het kader van de Talentscout-rubriek ook uitgebreid met Jong AZ-doelman Sem Westerveld. Lees artikel

De Jong omschrijft zichzelf als een moderne nummer 10 en iemand met veel loopvermogen en diepgang in zijn spel. “Ik probeer altijd belangrijk te zijn met doelpunten en assists. Ik kijk altijd graag naar Kevin De Bruyne. Hij is een van de beste middenvelders op dit moment en eigenlijk wel echt mijn voorbeeld.” De Jong speelde in de jeugd samen met jongens als Kian Fitz-Jim en Van Brederode en is trots op het feit dat zij ook steeds meer minuten in de Eredivisie maken. “Dat doet me goed dat die jongens nu hun ding kunnen doen in het eerste bij Ajax en AZ. Ik ben ook samen met hen kampioen geworden in de Onder 15.”

De Jong heeft inmiddels ook 21 jeugdinterlands voor Oranje achter zijn naam staan. “Het is sowieso leuk dat ik mijn hele jeugd voor verschillende jeugdelftallen van het Nederlands elftal uit heb mogen komen. Dat is denk ik een droom voor iedereen. Ik heb veel mooie reizen meegemaakt. We zijn bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten geweest en hebben toernooien gespeeld tegen andere grote landen. Daar heb ik ook veel ervaring door opgedaan. Hopelijk kan ik Jong Oranje en het grote Oranje ook halen, dat is wel mijn grote droom.”

Met Jong AZ wil hij dit seizoen de hoogste eindpositie ooit halen. “We zijn nog nooit in de top tien van de Keuken Kampioen Divisie geëindigd”, geeft De Jong aan. “We willen hoge ogen gooien en staan momenteel op een knappe zevende plaats. Zelf wil ik belangrijk zijn met goals en assists en natuurlijk hoop ik ook nog meer vlieguren te maken in de Eredivisie, want mijn invalbeurt tegen Excelsior smaakt zeker naar meer.”

Paspoort

Naam: Fedde de Jong

Leeftijd: 19

Positie: aanvallende middenvelder

Lengte: 185 cm

Wedstrijden: 69

Sterke punten: techniek, passing en leiderschap