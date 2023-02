78-voudig international wacht niet op duel met Oranje en stopt per direct

Donderdag, 23 februari 2023 om 14:55 • Noel Korteweg

Dejan Lovren zet per direct een punt achter zijn interlandcarrière, zo meldt de 33-jarige Kroaat op Twitter. De verdediger van Olympique Lyon, die 78 interlands voor zijn land speelde, geeft aan dat de laatste vijf jaar de mooiste periode van zijn interlandloopbaan was. “Die jaren voelen, als ik heel eerlijk ben, nog steeds als een droom voor me”, aldus Lovren.

De verdediger maakte zijn debuut voor de nationale ploeg in oktober 2009 op twintigjarige leeftijd. Lovren zou in de daaropvolgende jaren met zijn land actief zijn op de WK’s van 2014, 2018 en 2022 en op het EK van 2021. De ex-speler van Liverpool moest het EK van 2012 aan zich voorbij laten gaan wegens een enkelblessure. Voor het EK van 2016 werd hij niet opgeroepen.

Thank you @HNS_CFF for everything!



Forever in my heart. ?????? pic.twitter.com/GSebjeEKK8 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) February 23, 2023

Lovren schrijft zijn statement op Twitter met tranen in zijn ogen, zo zegt hij zelf. “Mijn beslissing die ik nu naar buiten breng neem ik na lang nadenken. Het is niet makkelijk en terwijl ik dit schrijf probeer ik om niet te huilen. De tijd is gekomen dat ik afscheid neem van het nationale team van Kroatië, hoewel ik voor altijd een grote supporter van de ploeg blijf en ze elke wedstrijd blijf volgen.” De Kroaat zegt dat hij 8 oktober 2009 voor altijd blijft onthouden, de dag waarop hij zijn interlanddebuut maakte.

“Om eerlijk te zijn had ik meer van mezelf verwacht in mijn eerste interlands. Er waren verschillende duels waarna ik teleurgesteld in mezelf was door de manier waarop ik had gespeeld”, vervolgt Lovren. “Om nóg eerlijker te zijn, heb ik op een gegeven moment zelfs nagedacht om te stoppen bij Kroatië voordat mijn tijd om met pensioen te gaan überhaupt was aangebroken. Fuck, ik was jong en niet heel geduldig. Ik hoop dat jullie me dit niet kwalijk nemen, want uiteindelijk luisterde ik naar mijn hart en speelde ik verder. Jullie, de supporters, hadden een groot aandeel in die beslissing.”

Nations League-duel met Nederland

Lovren noemt ‘de mooiste hoofdstukken uit zijn verhaal met Kroatië die van de laatste vijf jaar’. “Die voelen nog steeds als een droom voor me. Er gingen zoveel emoties door me heen, helemaal in 2018 en 2022, en ik vind het moeilijk om deze te beschrijven. Ik heb mijn hele leven gehoopt dat ik momenten zoals die kon meemaken en toen ze er eenmaal waren, heb ik ze met ongekende trots beleefd. Deze momenten blijven voor altijd in mijn hart.”

Het Nederlands elftal van Ronald Koeman treedt op 14 juni aanstaande aan tegen de Kroaten in de halve finale van de Nations League. De winnaar van die wedstrijd treft Spanje of Italië in de finale. Oranje hoeft tijdens die duels dus geen rekening meer te houden met Lovren. De 37-jarige Luka Modric gaat vooralsnog wel gewoon door bij de nationale ploeg.