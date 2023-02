Serdar Gözübüyük wordt ‘gered’ door nieuwe beelden en heeft toch gelijk

Donderdag, 23 februari 2023 om 14:01 • Guy Habets

Serdar Gözübüyük maakte woensdagavond de juiste beslissing door Manchester City in de slotfase van het Champions League-treffen met RB Leipzig geen strafschop toe te kennen. Dat blijkt uit nieuwe beelden die vrijgegeven zijn door de UEFA. De Nederlandse arbiter haalde zich de woede van de Engelsen op de hals door niet te fluiten voor een vermeende handsbal van Benjamin Henrichs.

In de laatste minuut van de blessuretijd, met een tussenstand van 1-1 op het scorebord, leek Henrichs de bal in zijn eigen strafschopgebied op de arm te krijgen. De spelers van City schreeuwden om een strafschop, maar Gözübüyük gaf geen krimp. Ook Pol van Boekel en Dennis Higler, die als VAR fungeerden, grepen niet in. Het duel eindigde dan ook in een gelijkspel en de analisten uit Engeland spuwden vuur.

Waar de spelers van City en manager Pep Guardiola na afloop hun mening over de situatie niet wilden ventileren, gebeurde dat in de studio van BT Sports wel. Shaun Wright-Phillips, die tijdens zijn actieve loopbaan voor the Citizens speelde, noemde het een 'ongelofelijke beslissing' en een 'duidelijke handsbal'. Rio Ferdinand sloot zich daar bij aan door te stellen dat Gözübüyük inderdaad een duidelijke strafschop over het hoofd had gezien.

Toen er even later beelden van de UEFA opdoken, die aan BT Sports ter beschikking waren gesteld, bleek echter dat Henrichs de bal niet op de arm kreeg. De Duitser toucheerde de bal met de schouder en zelfs Wright-Phillips moest toegeven dat de Nederlandse arbiter toch de juiste beslissing had genomen. "Door het zien van deze beelden is absoluut niet te zeggen dat de scheidsrechter hier een strafschop voor had moeten geven", zo klonk het.

Uit deze beelden bleek dat Gözübüyük het bij het rechte eind had