Legendarische BBC- en FIFA-commentator John Motson (77) overleden

Donderdag, 23 februari 2023 om 11:27 • Guy Habets • Laatste update: 12:02

John Motson, de Engelse commentator die jarenlang te horen was bij de BBC en in de populaire videogame FIFA, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de Britse omroep donderdag bekend. De familie van Motty gaf te kennen dat Motson in zijn slaap vredig is heengegaan.

Motson begon in 1968 bij de BBC. Tijdens zijn vijftig jaar in dienst versloeg de Engelsman tien wereldkampioenschappen, tien EK's en 29 finales van de FA Cup voor de Britse omroep. Al in 2001 werd hij voor zijn verdiensten onderscheiden door Queen Elizabeth. In 2018 nam hij afscheid en werd hij na afloop van Crystal Palace tegen West Bromwich Albion, zijn laatste wedstrijd voor Match of the Day, op het veld in het zonnetje gezet. Daarbij kreeg Motson applaus van het publiek en bood toenmalig Palace-manager Roy Hodgson hem een aandenken aan.

Bij de jongere generatie is Motson vooral bekend als de Engelse stem van de videogame FIFA. Jarenlang sprak de commentator de teksten in die tijdens het spelen van een wedstrijd te horen waren. In 2006 stopte The Voice of English Football daarmee en richtte hij zich op zijn laatste jaren in dienst van de BBC. In 2015 gaf Motson in een groot interview met Voetbal International aan dat hij ermee zou stoppen als zijn plezier in het werk zou verminderen en in 2018 stopte Motson er definitief mee. De legendarische commentator is 77 jaar geworden.