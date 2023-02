Nieuw talent bij PSV dient zich aan: ‘Een winnaar met een hele brutale kop’

Donderdag, 23 februari 2023 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:53

Mike Snoei is lovend over Jason van Duiven. De zeventienjarige spits zit donderdagavond bij de wedstrijdselectie van PSV voor de return in de tussenronde van de Europa League tegen Sevilla. Van Duiven speelde afgelopen vrijdag nog met Jong PSV tegen Telstar (1-1) en maakte hierin indruk op de trainer van de Velsenaren.

Van Duiven kan tegen Sevilla zijn debuut voor PSV maken. Het jonge talent maakt normaliter zijn minuten voor de Eindhovense beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Jong PSV is hij clubtopscorer met 9 treffers in 22 competitiewedstrijden. Snoei voorspelt de 1,75 meter lange Van Duiven een grote toekomst. “Zijn leeftijd is natuurlijk prachtig. Ik denk dat hij 1,60 meter is”, zegt de trainer bij Voetbalpraat van ESPN. “Vroeger bij Sparta had je ook een spits, Wout Holverda, die was ook 1,63 en sprong boven iedereen uit.”

Snoei raakte afgelopen vrijdag in het duel tussen Telstar en Jong PSV onder de indruk van de sprongkracht van Van Duiven. “We hadden een prima voorstopper staan van 1,93 meter, Özgür Aktas, en Van Duiven sprong boven hem uit. Hij werd een kwartier voor tijd met een chagrijnig gezicht door Jong PSV-trainer Adil Ramzi gewisseld en maakte een opmerking als “Ik ga nog de winnende treffer maken en dan word ik gewisseld…’ Hij is echt een winnaar met hele een brutale kop, dat wordt er één.”

Volgens Snoei straalt van Duiven al veel meer uit dan Johan Bakayoko en Anwar El Ghazi. “Vooral El Ghazi heeft weken nodig om fit te worden. Jason is sterk, enorm explosief. Dan denk je: wat moeten ze met zo’n kleine spits? Dan zie je hem continu boven iedereen uitspringen, vooral uit stand. Malen en Gakpo kwamen uit Jong PSV en dit wordt de volgende. Het is smullen.” Van Duiven was onlangs nog op fraaie wijze trefzeker tegen Almere City. De talentvolle spits verschalkte doelman Nordin Bakker met een fraaie stift vanaf een meter of dertig.