Van der Vaart wijst Champions League-favoriet aan: 'Voetballen zo makkelijk’

Donderdag, 23 februari 2023 om 11:02 • Davey de Laat • Laatste update: 11:02

Rafael van der Vaart ziet in Bayern München de grootste kanshebber voor de eindzege van de Champions League. De ploeg van Julian Nagelsmann zette vorige week dinsdag de eerste stap richting de kwartfinale door met 0-1 te winnen van Paris Saint-Germain. In het Parc des Princes was voormalig PSG-speler Kinsley Coman verantwoordelijk voor de enige treffer. Op 8 maart volgt de return in de Alianz Arena.

Manchester City is volgens de bookmakers dé favoriet voor de eindzege, maar Van der Vaart is van mening dat der Rekordmeister de grootste kans heeft. “Ik denk echt dat Bayern München veruit de favoriet is”, zegt de analist bij Ziggo Sport. “Die zijn zo sterk, ze voetballen zo makkelijk en controleren ook op bezoek bij PSG eigenlijk gewoon de wedstrijd.”

Wie is de favoriet voor de eindzege volgens Rafael van der Vaart? ?? 'Bayern heeft de ervaring en voetbalt zo makkelijk.' ??#ZiggoSport #UCL pic.twitter.com/X2zCjpbcPl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2023

Presentator Wytse van der Goot waarschuwt de oud-middenvelder voor de return in München, maar Van der Vaart zag bij PSG slechts één speler die nog voor gevaar kon zorgen. “Alleen op het laatst werd het even spannend, toen Kylian Mbappé erin kwam, maar ik zie het niet meer fout gaan voor Bayern.”

De 109-voudig Oranje-international stelt dat Napoli niet meer dan een outsider is, ondanks de geweldige prestaties zowel nationaal als internationaal van I Partenopei. “Napoli heeft een geweldige ploeg, maar minder ervaring.” De ploeg van Luciano Spalleti heeft in de Serie A een voorsprong van vijftien punten en won dinsdag in de Champions League met 0-2 van Eintracht Frankfurt.