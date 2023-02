‘Real Madrid zet zinnen op komst van ‘de nieuwe Erling Braut Haaland’’

Donderdag, 23 februari 2023 om 08:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:40

Real Madrid houdt de verrichtingen van Rasmus Højlund nauwlettend in de gaten, zo meldt la Repubblica. De twintigjarige spits maakt dit seizoen indruk bij Atalanta. Real Madrid is volgens de Italiaanse krant zeer geïnteresseerd in Højlund en zal hem deze zomer proberen te contracteren.

Højlund maakte na na zes indrukwekkende maanden bij Sturm Graz afgelopen zomer voor zeventien miljoen euro de overstap naar Atalanta. Het Deense toptalent ligt nog tot medio 2027 vast in Bergamo, waardoor la Dea een goede onderhandelingspositie heeft. Højlund groeide in zijn eerste seizoen bij Atalanta direct uit tot een belangrijke basisspeler. In 29 duels over alle competities was hij goed voor 13 goals en 5 assists. De spits zou eveneens op belangstelling van Arsenal kunnen rekenen.

De Koninklijke hoopt Højlund komende zomer te verleiden, om onder de vleugels van Karim Benzema groot te worden. De Franse spits etaleerde andermaal zijn klasse in het memorabele Champions League-duel met Liverpool (2-5 winst). Op Anfield was de 35-jarige tweemaal trefzeker. Benzema kampte dit seizoen echter ook met de nodige blessures, waardoor Carlo Ancelotti slechts in 13 van de 22 gespeelde competitieduels een beroep op hem kon doen.

Haaland

Højlund werd bij zijn komst bij Sturm Graz vergeleken met de Noorse doelpuntenmachine Erling Braut Haaland, die eerder furore maakte bij RB Leipzig, en kon zich daar zelf ook in vinden. “Ik zie gelijkenissen tussen mezelf en Erling Haaland”, zei Højlund in januari vorig jaar. “Hij is snel, linksvoetig, lang en heeft een neusje voor de goal. Zijn mentaliteit is ook waanzinnig!" Ook Italiaanse media meldden afgelopen zomer na de transfer van Højlund naar Atalanta dat de potentiële opvolger van Haaland in de Serie A was gearriveerd.