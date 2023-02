Vermoedelijke opstelling PSV: geen Sangaré en Teze wordt geslachtofferd

Donderdag, 23 februari 2023 om 07:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:36

Ibrahim Sangaré begint donderdagavond in het Europa League-duel met Sevilla niet in de basis, zo vermoedt het Algemeen Dagblad. Ruud van Nistelrooij gaf op de persconferentie in aanloop naar de returnwedstrijd tegen de Andalusiërs al aan dat het ‘zeer twijfelachtig’ is of de Ivoriaan kan beginnen. De middenvelder was tegen FC Utrecht vanwege ziekte niet inzetbaar, maar keerde voor het treffen met Sevilla wel terug in de basis. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Het is geen verrassing dat Walter Benítez onder de Eindhovense lat begint. Journalist Rik Elfrink, die deze formatie steevast voorspelt, denkt verder dat Ruud van Nistelrooij Jordan Teze slachtoffert. Mauro Júnior zakt hierdoor een linie terug en completeert de defensie met André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Érick Gutiérrez vervangt naar verwachting de van griep teruggekeerde Sangaré en vormt een middenveld met Joey Veerman en Guus Til. In de voorhoede ruimt Van Nistelrooij een plek in voor Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Xavi Simons.

PSV zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Sevilla kwam de ploeg van Van Nistelrooij zondag niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij FC Utrecht. Meevaller voor de Eindhovenaren is de terugkeer van Sangaré in de wedstrijdselectie, en Van Nistelrooij. Dat tweetal ontbrak in Utrecht nog wegens griep. Tegenvaller is het ontbreken van de geblesseerden Anwar El Ghazi, Fodé Fofana, Sávio en Thorgan Hazard. Mede daarom maakt Jong PSV-spits Jason van Duiven deel uit van de wedstrijdselectie, evenals Jenson Seelt en Simon Colyn. Hoewel de kans bijzonder klein lijkt dat PSV de volgende ronde bereikt, bewijst het verleden dat het niet onmogelijk is. Zo poetste Valencia in het seizoen 2013/14 een 3-0 nederlaag tegen FC Basel weg door de Zwitsers in Mestalla na verlenging met 5-0 te verslaan.

Net als PSV heeft ook Sevilla te kampen met de nodige afwezigen. Zo zijn Nemanja Gudelj en Erik Lamela geschorst, is Pape Gueye niet speelgerechtigd en zijn Karim Rekik, Loïs Badé, Marcão en Papu Gómez geblesseerd. Ivan Rakitic kampte deze week met ziekte, maar is op het vliegtuig naar Eindhoven gestapt. Voor de van een blessure herstelde Jesús Corona komt het duel nog te vroeg. Het Philips Stadion zal altijd een bijzondere plek in de Sevillaanse harten hebben. In 2006 won Sevilla in dat stadion voor de eerste keer in zijn geschiedenis de UEFA Cup, door Middlesbrough met 4-0 te verslaan. Jesús Navas was die wedstrijd basisspeler en nu, zeventien jaar later, is de inmiddels 37-jarige rechtervleugelverdediger er nog steeds bij. Slechts zes spelers maakten dit seizoen meer minuten voor los Blanquirrojos.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Simons.

Vermoedelijke opstelling Sevilla: Bounou; Navas, Nianzou, Fernando, Telles, Acuña; Gil, Rakitic, Jordan, Torres; En-Nesyri.