Vermoedelijke opstelling Ajax: John Heitinga voert één wijziging door

Donderdag, 23 februari 2023 om 06:53 • Laatste update: 07:57

Ajax wil donderdagavond ten koste van 1. FC Union Berlin de achtste finales van de Europa League bereiken. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Edson Álvarez ‘gewoon’ in de basis start. De Mexicaan viel zondag nog geblesseerd uit tegen Sparta Rotterdam. Heitinga lijkt voor dezelfde elf namen te kiezen als tijdens het heenduel met Union, waardoor Davy Klaassen weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Rulli speelde uitstekend in de heenwedstrijd en verdedigt opnieuw het doel bij Ajax. Devyne Rensch bestrijkt de rechterkant, terwijl Owen Wijndal als linksback fungeert. In het centrum voert Heitinga volgens het AD een wijziging door. Jurriën Timber en Bassey vormen het centrale duo, waardoor Edson Álvarez naar het middenveld verhuist. De Mexicaan vult de rol in van verdedigende middenvelder. Verder wordt het middenrif gecompleteerd door Kenneth Taylor en Steven Berghuis. Voorin ziet Heitinga geen reden om te wijzigingen. Bergwijn begint weer vanaf zijn favoriete plek links voorin,Dusan Tadic is de spits van dienst en Mohammed Kudus speelt vanaf rechts.

Na het doelpuntloze gelijkspel vorige week donderdag in Amsterdam kreeg Union Berlin zaterdag de kans om de koppositie te veroveren in de Bundesliga. Om dat te bewerkstelligen moesten die Eisernen afrekenen met Schalke 04, echter slaagden zij daar niet in: 0-0. Ondanks het teleurstellende resultaat wist Union wederom zijn doel schoon te houden. De ploeg van trainer Urs Fischer kreeg dit seizoen slechts 24 tegendoelpunten in de Bundesliga. Trainer Urs Fischer beschikt tegen Ajax over een vrijwel fitte selectie. András Schäfer ontbreekt nog wel wegens een voetblessure. Diogo Leite was er tegen Schalke niet bij wegens ziekte, maar is daarvan hersteld. Sheraldo Becker is er ook bij. De geboren Amsterdammer was tegen Schalke op eigen verzoek reserve, maar is er tegen zijn ex-club Ajax gewoon weer vanaf het begin bij.

Ajax was zondag met 4-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. De Amsterdammers zijn sinds de aanstelling van John Heitinga ongeslagen, ondanks dat het in de heenwedstrijd tegen Union geen schot op doel wist te lossen. Man in vorm bij Ajax is Mohammed Kudus. De Ghanees scoorde tegen Sparta voor het eerste in Amsterdamse dienst uit een vrije trap en was dit seizoen in Europees verband in zeven officiële wedstrijden goed voor vier treffers en twee assists. Afgaande op de statistieken hoeft Ajax zich geen grote zorgen te maken als Union een doelpunt maakt. De Duitsers scoorden één of geen doelpunt in hun laatste elf Europese wedstrijden. Mocht het op strafschoppen aankomen, dan hebben de ploegen zich daar verschillend op voorbereid. Union heeft daarop geoefend, terwijl Heitinga te kennen gaf dat Ajax daar ‘totaal niet mee bezig is geweest’.

Opstelling Union Berlin: Rönnow; Juranovic, Doekhi, Knoche, Leite, Roussilion; Laidoeni, Khedira, Haberer; Behrens, Becker.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.