Xavi kiest voor opvallende ‘linksbuiten’; Erik ten Hag zet Weghorst op 10

Donderdag, 23 februari 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:47

Erik ten Hag en Xavi hebben de opstellingen voor de Europa League-kraker tussen Manchester United en Barcelona bekendgemaakt. Eerstgenoemde kiest opnieuw voor Wout Weghorst in de basis bij the Red Devils, terwijl Lisandro Martínez de plek van Tyrell Malacia overneemt in het elftal. Luke Shaw verhuist daardoor naar de linksbackpositie. Frenkie de Jong staat op zijn beurt aan de aftrap bij de Catalanen. De return op Old Trafford van de tussenronde van de Europa League begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Ten Hag heeft weinig reden tot grote wijzigingen in zijn elftal, daar United de laatste weken aan een goede reeks bezig is. De manager van de nummer drie van de Premier League won drie van de laatste vier competitiewedstrijden met zijn ploeg en naderde koploper Arsenal daardoor tot vijf punten. Ten Hag kiest ook donderdagavond weer voor Weghorst op de nummer 10-positie, wat hij in Barcelona en tegen Leicester City (3-0 winst) ook al deed. Bruno Fernandes zal daardoor weer de rechterflank gaan bestrijken, met achter hem niet landgenoot Diogo Dalot maar Aaron Wan-Bissaka. Martínez was in Barcelona nog geschorst, maar neemt donderdagavond de plek van Malacia weer over in de basiself. Shaw, die in Spotify Camp Nou nog naast Raphaël Varane speelde, verhuist daardoor weer naar de linksbackpositie.

United hield Barcelona vorige week op een 2-2 gelijkspel in het Spotify Camp Nou en wist afgelopen weekend overtuigend af te rekenen met Leicester. Marcus Rashford wist in beide wedstrijden tot scoren te komen en kent een uitstekend seizoen, waarin hij tot op heden goed was voor 24 treffers over alle competities. Tegen Barcelona heeft Ten Hag weer de beschikking over Harry Maguire en Antony. Daarnaast keert Marcel Sabitzer terug in de selectie, nadat hij het duel in Barcelona wegens een schorsing moesten missen. Bovendien heeft Ten Hag de beschikking over een volledig fitte Casemiro. De Braziliaan ontbrak tegen Leicester nog wegens een schorsing, waardoor hij uitgerust aan de aftrap staat tegen Barcelona.

"You feel that Manchester United is his club." ?? Erik ten Hag on his recent dinner meeting with Sir Alex Ferguson ?? pic.twitter.com/yne69ObV6P — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 22, 2023

De Catalanen kennen de nodige zorgen voor het topaffiche op Old Trafford. Ousmane Dembélé en Pedri moeten geblesseerd verstek laten gaan, terwijl Gavi geschorst is. Trainer Xavi heeft ook goed nieuws uit de ziekenboeg gekregen, daar Sergio Busquets voldoende hersteld is van een enkelblessure en direct een basisplek krijgt. Barcelona rekende afgelopen weekend in LaLiga af met Cádiz (2-0) en kon zich zodoende met een goed gevoel richten op de Europa League. Tijdens de persconferentie op woensdag had Xavi lovende woorden in huis voor United, door te zeggen dat the Red Devils in jaren niet zo sterk zijn geweest. Ook over Ten Hag had Xavi niets dan lovende woorden. "Hij doet het geweldig. Zijn team heeft intensiteit, mentaliteit, passie en ritme.”

Xavi zorgt voorin voor de grootste verrassing. Op papier staat Sergi Roberto geposteerd op de linksbuitenpositie, maar in de praktijk zal hij zich, volgens de informatie van Mundo Deportivo, laten terugzakken om op de flank ruimte te maken voor de opkomende Alejandro Baldé. Robert Lewandowski en Raphinha completeren de voorhoede. Op het middenveld moet Franck Kessié het ontbreken van Pedri en Gavi opvangen; het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door Ronald Araújo en Andreas Christensen.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Fernandes, Weghorst, Sancho; Rashford

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Baldé; De Jong, Busquets, Kessié; Raphinha, Lewandowski, Sergi Roberto